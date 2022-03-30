Любила вставать пораньше. В Китае нашли окаменелость древней совы, охотившейся днем

По словам ученых, найденный скелет совы полностью меняет представление об эволюции этих птиц.

Группа ученых из Китая обнаружили хорошо сохранившийся скелет древней совы в Тибетском нагорье на высоте более 2 км. Она жила более 6 млн лет назад и вела дневной образ жизни в отличие от подавляющего большинства современных сов, сообщает Forbes.

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Авторы нового исследования Чжихэн Ли и Томас Стидхэм из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук назвали новый вид давно вымершей совы Miosurnia diurna. Такое имя древняя сова получила в честь ее ближайшего ныне живущего родственника ястребиной совы (Surnia ulula), которая обитает в сереных регионах Евразии и Северной Америки. Она охотится в основном в сумерках, но может вести и дневной образ жизни.

Прекрасно сохранившийся скелет древней птицы

Ученым удалось обнаружить почти полный скелет древней птицы. Среди найденных останков есть части тела, которые редко можно обнаружить в виде окаменелостей. Среди них подъязычная кость, коленная чашечка, трахея и даже сухожилия крыльев и лап. Что самое удивительное, среди костей совы ученые даже обнаружили останки животного, которого съела перед смертью древняя сова.

[ + – ] Окаменелые останки древней совы (слева) и результаты сканирования ее грудного отдела ,которые показали наличие останков живтного, которое съела перед смертью сова Фото: Forbes

Как определили, что сова вела дневной образ жизни?

"Именно прекрасное состояние окаменелых костей позволило нам определить, что эта древняя сова была дневным существом. Мы изучили окаменелые мелкие глазные кости, которые образуют кольцо, окружающее зрачок и радужную оболочку у птиц, рептилий и некоторых позвоночных, которые не являются млекопитающими. Животные, которые ведут ночной образ жизни имеют большие глаза и большие зрачки. Эту разницу легко заметить, если изучить мелкие главные кости", — говорит Ли.

[ + – ] Ископаемый скелет вымершей совы Miosurnia diurna (внизу), череп совы (слева вверху). Глазные кости на череп показаны отдельным цветом. Справа вверху выделенные отдельным цветом череп и глазные кости современной карликовой совы Glaucidium Фото: Forbes

Ученые создали реконструкцию глаз древней совы на основе мелких глазных костей, которые провалились в глазницы. После этого исследователи сравнили эти глазные кости вымершей совы с такими же у десятков видов рептилий и сотен видов птиц, включая сов, которые живут сегодня. В результате оказалось, что размер и форма глаз древней птицы совпадают с параметрами глаз группы современных сов под названием Surniini, которые в основном ведут дневной образ жизни.

"Также оказалось, что многие морфологические структуры черепа и скелета этой совы имеют много общего с представителями группы сов Surniini", — говорит Ли.

[ + – ] Ястребиная сова - ближайший современный родственник древней совы Miosurnia diurna Фото: wikipedia

В ходе исследования ученые выяснили, что предок всех сов скорее всего вел ночной образ жизни. Но потом миллионы лет назад в ходе эволюции от группы ночных сов отделилась группа, которая начала вести в том числе и дневной образ жизни.

"Остается открытым вопрос: как именно совы эволюционировали, чтобы начать вести дневной образ жизни? Но этот скелет, который мы обнаружили полностью меняет представление об эволюции этих птиц" – говорит Стидхэм.

Если говорит о вымерших птицах, то Фокус уже писал о том, что ученые планируют воскресить давно вымершую не летающую птицу додо. Ее еще называют маврикийский дронт, ведь она была эндемиком острова Маврикий. Ее истребили еще в 17 веке.