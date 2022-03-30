Любила вставати раніше. У Китаї знайшли скам'янілість давньої сови, яка полювала вдень

За словами вчених, знайдений скелет сови повністю змінює уявлення про еволюцію цих птахів.

Група вчених із Китаю виявили скелет стародавньої сови, що добре зберігся, в Тибетському нагір'ї на висоті понад 2 км. Вона жила понад 6 млн років тому і вела денний спосіб життя на відміну від переважної більшості сучасних сов, повідомляє Forbes.

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Автори нового дослідження Чжихен Лі та Томас Стідхем з Інституту палеонтології та палеоантропології хребетних Китайської академії наук назвали новий вид давно вимерлої сови Miosurnia diurna. Таке ім'я стародавня сова отримала на честь її найближчого родича яструбиної сови (Surnia ulula), яка живе в сірих регіонах Євразії та Північної Америки. Вона полює переважно в сутінках, але може вести і денний спосіб життя.

Чудово збережений скелет стародавнього птаха

Ученим вдалося знайти майже повний скелет давнього птаха. Серед знайдених останків є частини тіла, які рідко можна знайти у вигляді скам'янілостей. Серед них під'язикова кістка, колінна чашечка, трахея і навіть сухожилля крил і лап. Що найдивовижніше, серед кісток сови вчені навіть знайшли рештки тварини, яку з'їла перед смертю давня сова.

[ + – ] Скам'янілі останки давньої сови (ліворуч) та результати сканування її грудного відділу, які показали наявність решток живого, яке з'їла перед смертю сова Фото: Forbes

Як визначили, що сова вела денний спосіб життя?

"Саме прекрасний стан скам'янілих кісток дозволив нам визначити, що ця стародавня сова була денною істотою. Ми вивчили скам'янілі дрібні очні кістки, які утворюють кільце, що оточує зіницю і райдужну оболонку в птахів, рептилій і деяких хребетних, які не є ссавцями. Тварини, ведуть нічний спосіб життя мають великі очі та великі зіниці. Цю різницю легко помітити, якщо вивчити дрібні головні кістки", — говорить Лі.

[ + – ] Викопний скелет вимерлої сови Miosurnia diurna (внизу), череп сови (ліворуч вгорі). Очні кістки на череп показані окремим кольором. Справа вгорі виділені окремим кольором череп та очні кістки сучасної карликової сови Glaucidium Фото: Forbes

Учені створили реконструкцію очей давньої сови на основі дрібних очних кісток, що провалилися в очниці. Після цього дослідники порівняли ці очні кістки вимерлої сови з такими ж у десятків видів рептилій і сотень видів птахів, враховуючи сов, які живуть сьогодні. Унаслідок з'ясувалося, що розмір і форма очей древнього птаха збігаються з параметрами очей групи сучасних сов під назвою Surniini, які ведуть здебільшого денний спосіб життя.

"Також з'ясувалося, що багато морфологічних структур черепа і скелета цієї сови мають багато спільного з представниками групи сов Surniini", — говорить Лі.

[ + – ] Яструбина сова – найближчий сучасний родич давньої сови Miosurnia diurna Фото: wikipedia

У результаті дослідження вчені з'ясували, що предок усіх сов швидше за все вів нічний спосіб життя. Але потім мільйони років тому в процесі еволюції від групи нічних сов відокремилася група, яка почала вести навіть денний спосіб життя.

"Залишається відкритим питання: як саме сови еволюціонували, щоб почати вести денний спосіб життя? Але цей скелет, який ми знайшли, повністю змінює уявлення про еволюцію цих птахів" — говорить Стідхем.

Якщо говорить про вимерлих птахів, то Фокус уже писав про те, що вчені планують воскресити давно вимерлого птаха, що не літає, додо. Його ще називають маврикійський дронт, адже він був ендеміком острова Маврикій. Його винищили ще в 17 столітті.