"Святий Грааль" орнітологів. В Африці знайшли сову, що ховалася від людей 150 років

За словами експертів, загадкового птаха бачили всього один раз в дикій природі.

У тропічному лісі Гани була виявлена гігантська сова, яку не бачили в дикій природі на протязі 150 років. Про це повідомляє Daily Mail.

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У лісовому заповіднику хребта Атев був виявлений пугач Шеллі — одна з рідкісних різновидів сов. Відкриття було зроблено біологом Імперського коледжу Лондона Джозефом Тобіасом і позаштатним екологом Робертом Вільямсом.

Справа в тому, що цю сову в перший і останній раз побачили в Гані в 1870-х року, тоді вона і була описана експертами. З тих самих пір пугач Шеллі став чимось на зразок "Святого Грааля" для орнітологів в Африці.

В останні кілька десятиліть було безліч повідомлень про виявлення сови в Центральній і Західній Африці, Анголі та Ліберії, але всі вони не мали підтверджень.

Експерти кажуть, що сову легше почути, ніж побачити, так як вона видає характерний звук, що не схожий на "мову" звичайних сов. Таким чином, єдині зображення птиці були зроблені в бельгійському зоопарку Антверпена в 1975 році, де птах жив в неволі.

Орнітологи відзначають, що цей вид птахів дуже малочисельний — всього кілька тисяч осіб, тому знаходиться під загрозою зникнення.

[ + – ] У лісовому заповіднику хребта атев був виявлений пугач Шеллі Фото: филин Шелли

Виявити птицю вдалося випадково, дослідники злякали її з денного сідала.

"Вона була настільки великою, що спочатку ми прийняли її за орла. На щастя, пугач сидів на низькій гілці, і коли ми підняли бінокль, у нас відвисли щелепи. У тропічних лісах Африки немає іншої такої сови", — розповідає доктор Тобіас.

Сова сиділа нерухомо всього протягом 10-15 секунд, але цього часу вистачило дослідникам, щоб сфотографувати представника стільки рідкісного виду. Тепер виявлення пугача Шеллі має документальне підтвердження.

Крім голосу, сов відрізняє чорний колір очей, жовтий дзьоб, великий розмір тіла і смугасте забарвлення пір'я.

"Це сенсаційне відкриття. Ми роками шукали цю загадкову птицю в західних низинах, тому знайти її тут, в гірських лісах східного регіону — це великий сюрприз", — додав експерт з біорізноманіття з Університету навколишнього середовища Гани Натаніель Аннорба.

Екологічні групи вже закликали оголосити ліс національним парком, щоб захистити рідкісний вид птахів. Ця частина лісу знаходиться під загрозою незаконної вирубки, а також видобутку алюмінієвої руди, хоча на височинах і досі ростуть великі площі вічнозелених лісів.