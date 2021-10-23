"Святой Грааль" орнитологов. В Африке нашли сову, прятавшуюся от людей 150 лет

По словам экспертов, загадочную птицу видели всего один раз в дикой природе.

В тропическом лесу Ганы была обнаружена гигантская сова, которую не видели в дикой природе на протяжении 150 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

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В лесном заповеднике хребта Атева был обнаружен филин Шелли – одна из редких разновидностей сов. Открытие было сделано биологом Имперского колледжа Лондона Джозефом Тобиасом и внештатным экологом Робертом Уильямсом.

Дело в том, что эту сову в первый и последний раз увидели в Гане в 1870-х года, тогда она и была описана экспертами. С тех самых пор филин Шелли стал чем-то вроде "Святого Грааля" для орнитологов в Африке.

В последние несколько десятилетий было множество сообщений об обнаружении совы в Центральной и Западной Африке, Анголе и Либерии, но все они не имели подтверждений.

Эксперты говорят, что сову легче услышать, чем увидеть, так как она издает характерный звук, которые не похож на "язык" обычных сов. Таким образом, единственные изображения птицы были сделаны в бельгийском зоопарке Антверпена в 1975 году, где птица жила в неволе.

Орнитологи отмечают, что этот вид птиц очень малочисленный – всего несколько тысяч особей, поэтому находится под угрозой исчезновения.

[ + – ] В лесном заповеднике хребта Атева был обнаружен филин Шелли Фото: Public Domain/John Gerrard Keulemans

Обнаружить птицу удалось случайно, исследователи спугнули ее с дневного насеста.

"Она была настолько большой, что вначале мы приняли ее за орла. К счастью, филин сидел на низкой ветке, и когда мы подняли бинокль, у нас отвисли челюсти. В тропических лесах Африки нет другой такой совы", – рассказывает доктор Тобиас.

Сова сидела неподвижно всего в течение 10-15 секунд, но этого времени хватило исследователям, чтобы сфотографировать представителя столько редкого вида. Теперь обнаружение филина Шелли имеет документальное подтверждение.

Кроме голоса, сов отличает черный цвет глаз, желтый клюв, большой размер тела и полосатый окрас перьев.

"Это сенсационное открытие. Мы годами искали эту загадочную птицу в западных низинах, поэтому найти ее здесь, в горных лесах восточного региона – это большой сюрприз", – добавил эксперт по биоразнообразию из Университета окружающей среды Ганы Натаниэль Аннорба.

Экологические группы уже призвали объявить лес национальным парком, чтобы защитить редкий вид птиц. Эта часть леса находится под угрозой незаконной вырубки, а также добычи алюминиевой руды, хотя на возвышенностях по-прежнему растут большие площади вечнозеленых лесов.