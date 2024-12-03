Обманчиво милы. Самые маленькие совы в мире пищат как щенки и едят на завтрак скорпионов (видео)

Самые крохотные совы в мире могу быть очаровательны, но исследователи предупреждают, что не стоит их недооценивать.

За всю историю своего существования наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них давно вымерли, например, динозавры, а другие продолжают процветать, например, очаровательные совы-эльфы, пишет IFLScience.

Совы-эльфы также известны во всем мире, как самые маленькие совы на планете. Взрослые особи достигают всего 12,4-14,2 сантиметра в высоту. Ученые отмечают, что отсутствие пучков на ушах и короткий хвост также помогают им оставаться компактными. У представителей этого вида также желтые радужки, окруженные черным кольцом, что заставляет их глаза выделяться на фоне остального тела, которое состоит из пятнистых серых, белых и коричневых перьев, так же как и небольшой зеленовато-желтый клюв.

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Эльфийские совы встречаются круглый год в некоторых частях Мексики, на большей части страны во время миграции, а в летний сезон размножения их можно увидеть даже на севере, вплоть до пограничных штатов США. Исследователи обнаружили, что представители этого вида живут в разных местах обитания, от пустынь до сухих колючих лесов до сосново-дубовых и прибрежных лесов. Известно, что миниатюрные совы любят гнездиться в дуплах кактусов и деревьев — как правило, тех, которые бросают дятлы.

Ученые отмечают, что совы-эльфы могут казаться невероятно очаровательными, однако они также являются опасными хищниками. Крик самцов немного похож на пискливый лай щенков, но ночью представители этого вида доказывают, что находятся на вершине пищевой цепи.

Совы-эльфы могут питаться мышами, однако в их рацион также входят насекомые и членистоногие, например, моль, жуки и даже скорпионы. У представителей этого вида проницательный взгляд, а потому они вполне спокойно могут охотиться на ядовитую добычу — ос или скорпионов: совы используют свои ноги и клювы, чтобы оторвать крылья и жала, предпочитая не есть эти части.

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