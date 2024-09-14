Названо то, что 250 млн лет назад спровоцировало Великое вымирание: оно все еще на Земле (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили то, что четверть миллиона лет назад подвергло жизнь на планете серьезнейшему испытанию — оно до сих пор существует на Земле.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет. За это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов — некоторые из них до сих пор существуют, а другие давно вымерли, не сумев пройти серьезнейшие испытания, подготовленные планетой. Например, около четверти миллиона лет назад жизнь на Земле пострадала от события, известного как Великое вымирание — около 90% всего живого на планете погибло, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из Китайского университета геологических наук стремилась узнать, какие именно события в истории Земли спровоцировали Великое вымирание. Результаты предполагают, что причиной столь серьезного испытания для жизни на планете стала сложная серия инцидентов. Особая роль при этом была отведена длительным интенсивным климатическим колебаниям, похожим на современные Эль-Ниньо.

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В своей работе ученые использовали косвенные показатели для измерения колебаний температуры морской воды и обновленное моделирование климата. По словам ведущего автора исследования Ядуна Суня, в результате им с командой удалось разработать симуляции приливов и отливов океанических и атмосферных течений, существовавших на планете около 250 миллионов лет назад.

В этот период на планете существовал единый мировой океан, окружавший объединение континентов, создавая сухую внутреннюю часть, окаймленную прохладными прибрежными водами. Хвойные деревья сгущались в леса, когда четвероногие предки современных млекопитающих, птиц и рептилий сновали под их ветвями. Казалось, все было хорошо, пока не стало слишком плохо.

Палеогеография конца пермского периода, 252 миллиона лет назад Фото: China University of Geosciences

Увы, пережить Великое вымирание смогли лишь 10% всего разнообразия жизни на Земле. Миллионы лет спустя океанические виды начали исчезать один за другим, пока не остался всего один из пяти. Отметим, что Великое вымирание, произошедшее около четверти миллиона лет назад, считается крупнейшим в истории планеты массовым вымиранием.

В результате ученые задались вопросом, почему именно этот период стал столь трагичным для планеты. Огромный слой магматической породы на территории современной Сибири указывает на обширный период вулканической активности. Но ученые считают, что было нечто еще.

Собирая воедино все существующие доказательства, ученые пришли к выводу, что существовало множество побочных эффектов от постоянных извержений, разрушающих озоновый слой и нагревающих земную атмосферу. В то же время микробное цветение затопило бы океаны кислородом, а затем высосало бы его вновь.

И все же, несмотря на то, что биосфера столкнулась с таким опустошением, она все еще не приблизилась к максимальным потерям. Многим видам удалось приспособиться к неблагоприятным условиям, например, переместившись ближе к полюсам.

В новом исследовании ученые сосредоточились на поиске событий, которые усугубили ситуацию. Ранее в исследованиях не рассматривалось влияние больших краткосрочных колебаний температуры и осадков, которые даже сегодня все еще вызывают резкие колебания погоды. Известно, что явления, такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, способны изменить погоду по всему земному шару, а также могут вызвать невероятные волны жары, засухи и наводнений.

Геологическое поле разреза показывает экстремальную сухость поверхности земли, которая была распространена по всему миру 252 миллиона лет назад Фото: University of Leeds

В ходе исследования ученые проанализировали соотношение изотопов кислорода в окаменелых зубах древних животных, что позволило оценить временную шкалу изменений температуры. Результаты подозревают серьезное ослабление атмосферных воздушных потоков.

Известно, что сегодня подобные зональные сдвиги температур поверхности моря взаимосвязаны с циклом обратной связи, известным как циркуляция Уокера. Без своей обычной силы это вращение воздуха ослабевает, изменяя распределение поверхностных вод по всему Тихому океану, чтобы направить теплый влажный воздух на восток в Южную Америку, а сухой воздух — на запад, чтобы высушить Австралию и Индонезию.

Известно, что эти явления Эль-Ниньо весьма проблематичны, и это при том, что их продолжительность в среднем составляет лишь около одного или двух лет. Сравнимые изменения в конце пермского периода могли бы привести к "мега" периодам Эль-Ниньо, которые не просто длились бы дольше, но и были бы гораздо более интенсивными.

Исследователи считают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы обнаружить более прямые доказательства экстремальных Эль-Ниньо в прошлом Земли. Однако полученные результаты указывают, что именно эти колебания стали причиной невероятны масштабов Великого вымирания.

Ранее Фокус писал том, что названо существо, пережившее крупнейшее массовое вымирание на Земле.