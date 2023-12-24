Началось шестое массовое вымирание: ученые считают, что виной всему — человек

Наша планета пережила множество катастрофических событий, но по словам ученых, то, что происходит из-за деятельности человека в наши дни, может стать самым разрушительным из них.

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В грандиозном масштабе истории Земли события, связанные с вымиранием, являются поворотными моментами, которые меняют мир живых существ навсегда. Среди них выделяются пять катастрофических событий, каждое из которых уничтожило подавляющее большинство видов. Самое известное из них, столкновение с астероидом 66 миллионов лет назад, ознаменовало конец динозавров и положило начало господству млекопитающих. Сегодня, однако, ученые предупреждают о новом, шестом массовом вымирании, на этот раз вызванном одним видом — человеком, пишет CNN.

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Наша деятельность значительно изменила планету, привела к разрушению среды обитания и изменению климата, поставив множество видов на грань исчезновения. Недавнее исследование подчеркивает серьезность ситуации, показывая тревожное ускорение темпов вымирания. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показывает, что родственные виды животных исчезают в 35 раз быстрее, чем ожидалось ранее. В отличие от предыдущих вымираний, нет никакой гарантии, что человечество выйдет невредимым из этого кризиса. Его последствия очень глубоки и указывают на будущее, в котором сама ткань жизни — биосфера, будет радикально изменена, что, возможно, не позволит нам адаптироваться.

Исследование посвящено изучению прошлых вымираний, чтобы получить представление о нашем возможном будущем. Каждое из "большой пятерки" вымираний имело уникальные причины, от извержения вулканов до столкновения с астероидами, и каждое оставило свой след в биологическом наследии планеты. Например, вымирание в конце мелового периода, связанное с мощным ударом астероида, привело к долгой зиме, подавившей фотосинтез, и вызвало изменение мирового порядка природы, проложив путь к появлению млекопитающих.

Даже древние исполины, некогда правящие нашим миром не смогли пережить резкое изменение климата Фото: Unsplash

Но дело не только в понимании прошлых бедствий. Нынешняя траектория, обусловленная изменениями, вызванными деятельностью человека, стремительно ведет к массовой потере биоразнообразия. Продолжающееся вымирание затрагивает не только отдельные виды, но и целые группы, изменяя экосистемы и разрушая сложную сеть жизни, в которую входит человечество. Авторы исследования подчеркивают настоятельную необходимость обратить вспять эти тенденции, предупреждая о тяжелых последствиях бездействия.

В целом, планета пережила пять массовых вымираний, но надвигающееся шестое, вызванное деятельностью человека, ставит перед нами беспрецедентные задачи. Исследование призывает к немедленным согласованным действиям по смягчению последствий разрушения среды обитания, изменения климата и других воздействий человека. Только понимая прошлое и решительно действуя в настоящем, мы можем надеяться, что сможем увести нашу планету от необратимых потерь и обеспечить себе и окружающему миру устойчивое будущее.

Ранее Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5°C, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Также Фокус писал о трех неделях, ставших самыми жаркими в истории Земли. Исследователи считают, что глобальная волна жары, которая обрушилась на планету в июле 2023-го, стала самым жарких трехнедельным периодом за всю историю наблюдений.