Почалося шосте масове вимирання: учені вважають, що виною всьому — людина

Наша планета пережила безліч катастрофічних подій, але за словами вчених, те, що відбувається через діяльність людини в наші дні, може стати найруйнівнішою з них.

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У грандіозному масштабі історії Землі події, пов'язані з вимиранням, є поворотними моментами, які змінюють світ живих істот назавжди. Серед них виділяються п'ять катастрофічних подій, кожна з яких знищила переважну більшість видів. Найвідоміша з них, зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому, ознаменувало кінець динозаврів і поклало початок пануванню ссавців. Сьогодні, однак, учені попереджають про нове, шосте масове вимирання, цього разу спричинене одним видом — людиною, пише CNN.

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Наша діяльність значно змінила планету, призвела до руйнування середовища проживання і зміни клімату, поставивши безліч видів на межу зникнення. Недавнє дослідження підкреслює серйозність ситуації, показуючи тривожне прискорення темпів вимирання. Дослідження, опубліковане в журналі PNAS, показує, що споріднені види тварин зникають у 35 разів швидше, ніж очікувалося раніше. На відміну від попередніх вимирань, немає жодної гарантії, що людство вийде неушкодженим із цієї кризи. Її наслідки дуже глибокі і вказують на майбутнє, в якому сама тканина життя — біосфера — буде радикально змінена, що, можливо, не дозволить нам адаптуватися.

Дослідження присвячене вивченню минулих вимирань, щоб отримати уявлення про наше можливе майбутнє. Кожне з "великої п'ятірки" вимирань мало унікальні причини, від виверження вулканів до зіткнення з астероїдами, і кожне залишило свій слід у біологічній спадщині планети. Наприклад, вимирання наприкінці крейдяного періоду, пов'язане з потужним ударом астероїда, призвело до тривалої зими, що придушила фотосинтез, і викликало зміну світового порядку природи, проклавши шлях до появи ссавців.

Навіть стародавні велетні, які колись правили нашим світом, не змогли пережити різку зміну клімату Фото: Unsplash

Але справа не тільки в розумінні минулих лих. Нинішня траєкторія, зумовлена змінами, викликаними діяльністю людини, стрімко веде до масової втрати біорізноманіття. Вимирання, що триває, зачіпає не тільки окремі види, а й цілі групи, змінюючи екосистеми і руйнуючи складну мережу життя, в яку входить людство. Автори дослідження наголошують на нагальній необхідності повернути назад ці тенденції, попереджаючи про важкі наслідки бездіяльності.

Загалом планета пережила п'ять масових вимирань, але шосте, спричинене діяльністю людини, що насувається, ставить перед нами безпрецедентні завдання. Дослідження закликає до негайних узгоджених дій щодо пом'якшення наслідків руйнування середовища проживання, зміни клімату та інших впливів людини. Тільки розуміючи минуле і рішуче діючи в сьогоденні, ми можемо сподіватися, що зможемо врятувати нашу планету від незворотних втрат і забезпечити собі та навколишньому світу стійке майбутнє.

Раніше Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться лише на 1,5°C, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температури, які наші тіла просто не зможуть винести.

Також Фокус писав про три тижні, що стали найспекотнішими в історії Землі. Дослідники вважають, що глобальна хвиля спеки, яка обрушилася на планету в липні 2023-го, стала найспекотнішим тритижневим періодом за всю історію спостережень.