Клімат Землі стане вдвічі екстремальнішим: так пророкують стародавні "пророки"

Дослідники вивчили скам'янілості й тепер вважають, що в майбутньому Ель-Ніньйо стане на 40-50% частішим, обрушивши на світ лісові пожежі та зливи.

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Унаслідок антропогенної зміни клімату Землі наша планета вже зіткнулася з неймовірними хвилями спеки та посухи, а також екстремальними сезонами ураганів. Але тепер вчені вважають, що в майбутньому ситуація може лише погіршитися — Ель-Ніньйо, що приносять теплішу погоду, ймовірно, стануть частішими, пише Inverse.

У новому дослідженні команда з Університету Аризони звернулася до крихітних черепашок, захованих на дні Тихого океану. Близько 20 000 років тому, коли останній льодовиковий період був на піку, в океані мешкала морська тварина з неймовірно короткою тривалістю життя — лише в один місяць.

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Йдеться про одноклітинний організм, відомий як форамініфера. Ці дивовижні тварини записували інформацію про клімат навколо себе, плаваючи на поверхні океану. Тепер, тисячі років потому, вчені викопали крихітних черепашок з морського дна, щоб зняти ці "відбитки пальців" і отримати підказки про те, як колись працювала кліматична модель Ель-Ніньйо, і що це може означати для нас сьогодні.

Автори дослідження зазначають, що їхня знахідка протвережує: екстремальні явища Ель-Ніньйо, ймовірно, стануть на 40-50% частішими. На жаль, це спричинить лісові пожежі, турбулентність повітря та сильні зливи.

За словами співавтора дослідження, доцента Університету Аризони Каустбуха Тірумалая, дивовижним здається те, як стародавні крихітні планктонні мушлі віком 20 000 років здатні проінформувати людство про те, як наші океани можуть змінитися в майбутньому.

Учені використали стародавні черепашки, щоб передбачити, яким клімат буде в майбутньому Фото: луна хранилище

Десятки тисяч років тому наша планета була іншою: рівень моря був на 130 метрів нижчим, ніж сьогодні, а "рідина, якої не вистачало", була скута в кризі. Водночас континенти планети мали здебільшого такий самий вигляд, як і сьогодні, а Тихий океан більш-менш був схожий на те, чим він є зараз. Ель-Ніньйо, викликане ослабленням західних тихоокеанських пасатів, які нагрівають води біля узбережжя Південної Америки кожні два-сім років, ймовірно, також було активним під час льодовикового періоду.

За словами вчених, якщо уявити, що Земля — це дім, то Ель-Ніньйо — теплова помпа: коли він вмикається, це сильно змінює те, як температуру відчувають різні частини будинку. Водночас глобальне потепління планети — щось на кшталт потужного молота, здатного з неймовірною силою бити по стінах будинку, що може кардинально змінити стабільність його температури.

Тумарлай зазначає, "широкомасштабний" і "невиправданий" вплив Ель-Ніньйо на всю планету робить важливим розуміння того, як воно реагуватиме на антропогенні парникові гази. За словами вченого, Ель-Ніньйо, по суті, є валютою, в якій працює зміна клімату, оскільки вона впливає на його повсякденну сезонну і часову шкалу.

Науковці вивчили черепашки стародавніх організмів і виявили, що в льодовиковий період на планеті було значно менше мінливості Ель-Ніньйо, ніж ми спостерігаємо сьогодні. Ба більше, кліматичні моделі передбачають, що Ель-Ніньйо в майбутньому матиме більш екстремальні медіани: це не означає, що вони стануть екстремальнішими, проте їхня ймовірність значно збільшиться.

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