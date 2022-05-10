20 тисяч тонн: металурги підрахували, скільки металу можна отримати з російської техніки

Уся знищена техніка ЗС РФ важить близько 75 тисяч тонн, проте не вся вона підходить для переплавки.

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Аналітики GMK Center проаналізували, скільки металу можна отримати зі знищеної техніки російських військ. З 75 тисяч тонн металу можна одержати близько 18-20 тисяч тонн.

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Експерти металургійної сфери підрахували, що вся знищена техніка ЗС РФ важить близько 75 тисяч тонн, проте переплавити метал можна далеко не весь. Через вигоряння метал може стати некондиційним та непридатним для переплавляння. Окрім цього, частину техніки беруть на деталі або повертають у стрій української армії.

Металурги виділяють такий відсоток придатності техніки до переплавлення:

БМП — близько 40%;

танки — близько 30%;

автомобільна техніка — 15%;

авіатехніка — 15%.

Проте зі збутом металолому є значні проблеми — високі експортні податки на вивезення, а також низька рентабельність. Також утилізація техніки РФ має відбуватися під контролем Міноборони чи уповноважених структур.

[ + – ] Втрати російських військ станом на 10 травня

Нагадаємо, російські війська намагалися форсувати Сіверський Донець, проте ЗСУ їх знищили разом із технікою та екіпажами.

9 травня ЗСУ звільнили ще 4 населені пункти на Харківщині: Верхній Салтів, Замулівку, Байрак та Рубіжне.