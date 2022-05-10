20 тысяч тонн: металлурги подсчитали, сколько металла можно получить из российской техники

Вся уничтоженная техника ВС РФ весит около 75 тысяч тонн, однако не вся она подходит для переплавки.

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Аналитики GMK Center проанализировали, сколько металла можно получить из уничтоженной техники российских войск. Из 75 тысяч тонн металла можно получить около 18-20 тысяч тонн.

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Эксперты металлургической сферы подсчитали, что вся уничтоженная техника ВС РФ весит около 75 тысяч тонн, однако переплавить в металл можно далеко не все. Из-за выгорания металл может стать некондиционным и непригодным для переплавки. Кроме этого, часть техники берут на детали или возвращают в строй украинской армии.

Металлурги выделяют такой процент пригодности техники к переплавке:

БМП — около 40%;

танки — около 30%;

автомобильная техника — 15%;

авиатехника — 15%.

Однако со сбытом металлолома есть существенные проблемы — высокие экспортные налоги на вывоз, а также низкая рентабельность. Также утилизация техники РФ должна проходить под контролем Минобороны или уполномоченных структур.

[ + – ] Потери российских войск по состоянию на 10 мая

Напомним, российские войска пытались форсировать Северский Донец, однако ВСУ их уничтожили вместе с техникой и экипажами.

9 мая ВСУ освободили еще 4 населенных пункта на Харьковщине: Верхния Салтов, Замуйловка, Байрак и Рубежное.