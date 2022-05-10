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Военный Фокус Российско-украинская война

20 тысяч тонн: металлурги подсчитали, сколько металла можно получить из российской техники

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уничтоженная техника

Вся уничтоженная техника ВС РФ весит около 75 тысяч тонн, однако не вся она подходит для переплавки.

Аналитики GMK Center проанализировали, сколько металла можно получить из уничтоженной техники российских войск. Из 75 тысяч тонн металла можно получить около 18-20 тысяч тонн.

Эксперты металлургической сферы подсчитали, что вся уничтоженная техника ВС РФ весит около 75 тысяч тонн, однако переплавить в металл можно далеко не все. Из-за выгорания металл может стать некондиционным и непригодным для переплавки. Кроме этого, часть техники берут на детали или возвращают в строй украинской армии.

Металлурги выделяют такой процент пригодности техники к переплавке:

  • БМП — около 40%;
  • танки — около 30%;
  • автомобильная техника — 15%;
  • авиатехника — 15%.

Однако со сбытом металлолома есть существенные проблемы — высокие экспортные налоги на вывоз, а также низкая рентабельность. Также утилизация техники РФ должна проходить под контролем Минобороны или уполномоченных структур.

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Потери российских войск по состоянию на 10 мая

Напомним, российские войска пытались форсировать Северский Донец, однако ВСУ их уничтожили вместе с техникой и экипажами.

9 мая ВСУ освободили еще 4 населенных пункта на Харьковщине: Верхния Салтов, Замуйловка, Байрак и Рубежное.