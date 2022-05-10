20 тысяч тонн: металлурги подсчитали, сколько металла можно получить из российской техники
Вся уничтоженная техника ВС РФ весит около 75 тысяч тонн, однако не вся она подходит для переплавки.
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Аналитики GMK Center проанализировали, сколько металла можно получить из уничтоженной техники российских войск. Из 75 тысяч тонн металла можно получить около 18-20 тысяч тонн.
Эксперты металлургической сферы подсчитали, что вся уничтоженная техника ВС РФ весит около 75 тысяч тонн, однако переплавить в металл можно далеко не все. Из-за выгорания металл может стать некондиционным и непригодным для переплавки. Кроме этого, часть техники берут на детали или возвращают в строй украинской армии.
Металлурги выделяют такой процент пригодности техники к переплавке:
- БМП — около 40%;
- танки — около 30%;
- автомобильная техника — 15%;
- авиатехника — 15%.
Однако со сбытом металлолома есть существенные проблемы — высокие экспортные налоги на вывоз, а также низкая рентабельность. Также утилизация техники РФ должна проходить под контролем Минобороны или уполномоченных структур.
Напомним, российские войска пытались форсировать Северский Донец, однако ВСУ их уничтожили вместе с техникой и экипажами.
9 мая ВСУ освободили еще 4 населенных пункта на Харьковщине: Верхния Салтов, Замуйловка, Байрак и Рубежное.