За "Азовсталь" и меткомбинат Ильича: Ахметов предъявит России иск за потери в бизнесе

Журналисты подсчитали, что бизнесмен лишился 4,6 млрд долларов из-за войны. Крупные металлургические заводы в Мариуполе были под обстрелами, на восстановление производства может понадобиться до 20 млрд долларов.

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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подаст к России иски, чтобы агрессор компенсировал все убытки его бизнеса. Об этом он сказал в интервью журналу "НВ".

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Миллиардер сказал, что из-за боевых действий частично или полностью уничтожены предприятия "Азовсталь", Мариупольский меткомбинат имени Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС. Пострадали десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики.

Ахметов отметил, что капитализация вышеуказанных объектов к началу полномасштабной войны составила десятки миллиардов долларов.

"Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях", — заявил бизнесмен.

Потери ММК им. Ильича и "Азовстали" из-за агрессии РФ составили от 17 до 20 млрд долларов, окончательную сумму определят в исковом заявлении к России, добавил Ахметов.

Где Ахметов встретил войну

Бизнесмен в общении с журналистами отметил что начало войны (24 февраля) встретил в своей постели в Киеве.

"Помощник меня разбудил и сказал: вставайте, началась война. С тех пор я нахожусь в Украине и никуда не эвакуировался. Прилететь и тут же улететь — недопустимо для меня, очень стыдно по-человечески", – сказал он.

После встречи с президентом 23 февраля вечером он ужинал с друзьями у себя дома, в Киеве. По его словам, большинство были уверены в начале войны.

Украинский Forbes подсчитал, что Ахметов потерял из-за войны $4,6 млрд, в Мариуполе он лишился 2/3 металлургического бизнеса. Агрохолдинг Ахметова HarvEast потерял более 80% земельного банка, 90 тыс. гектар в Донецкой области оккупированы, 12 тыс. гектар в Киевской области подлежат разминированию.

Напомним, что в отчете холдинга Ахметова "Метинвест" за 1-й квартал этого года говорится о сокращении производства чугуна по отношению к предыдущему кварталу на 31%. Производство стали уменьшилось на 25%.

Фокус детально описывал ситуацию на украинском рынке металлургии после вторжения РФ в статье "Без "Азовстали". Как металлургия Украины теряет мощности во время войны".