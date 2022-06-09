ЗСУ практично повністю знищили 15 бригаду ЗС РФ, — Генштаб

За даними командування, з 1 800 військовослужбовців 2-ї загальновійськової армії було ліквідовано 800 осіб, а ще 400 отримали поранення.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Підрозділи української армії фактично знищили 15-ту окрему мотострілецьку бригаду Центрального військового округу РФ, яка брала участь у бойових діях. Про це у ранковому зведенні від 9 червня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

На Волинському та Поліському напрямах ЗС РФ активних дій не здійснювали, а на Сіверському з мінометів ворог обстрілював об'єкти інфраструктури у Сумській та Чернігівській областях.

На Харківському напрямку загарбники зміцнюють свої позиції, будують фортифікаційні споруди. Протягом доби ЗС РФ вели вогонь з артилерії по Старому Салтову, Руськім і Черкаським Тишкам, Коробочкиному, Асіївці, Чеполю та Удах.

На Слов'янському напрямку окупанти продовжують готуватися до відновлення наступу у напрямку Барвінкового та Слов'янська, обстрілюючи Дубровне, Камишуваху та Курульку. Штурм позицій ЗСУ був зафіксований у районі Богородичного та Довгенького.

На Донецькому напрямку ЗС РФ здійснили ракетний удар по Краматорську, а вздовж лінії розмежування продовжуються масовані атаки. На Лиманському напрямі активних дій загарбники не вели, але обстрілювали Тетянівку, Пришиб та Серебрянку.

Тяжка ситуація зберігається на Сєвєродонецькому напрямку, де російські війська вели вогонь по цивільній інфраструктурі в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Привіллю, Устинівці, Гірському та Катеринівці. За підтримки авіації ЗС РФ намагалися йти у наступ на Тошківку та Катеринівку, але були змушені відступити через втрати серед особового складу. Не припиняється штурм обласного центру.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ зі ствольної артилерії відкривали вогонь по Камишувасі, Миколаївці, Берестовому, Білогорівці, Семигір'ю та Майорському. Ракетні й авіаудари окупанти здійснювали по Верхньокам'янці, Золотому, Берестовому, Слов'янську та Нью-Йорку. Крім цього, як попереджає Генштаб, підрозділи ЗС РФ ведуть штурм у районі населених пунктів Роти, Миколаївки та Камишуваха.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках на лінії зіткнення загарбники обстрілювали з мінометів та артилерії позиції української армії. На Південнобузькому напрямку ЗС РФ з артилерії різних калібрів вели обстріли в районі Любимівки, Добрянки, Широкого, Березнегуватого, Благодатного, Любомування та Таврійського. Крім цього окупанти зміцнюють свої підрозділи танками Т-62, ствольною артилерією, РСЗВ та ракетними комплексами "Точка-У".

На Донбасі протягом доби українська армія відбила сім ворожих атак і знищила:

3 танки;

2 бойові броньовані машини;

4 одиниці автомобільної техніки супротивника.

Підрозділи ППО зі свого боку збили шість російських БПЛА типу "Орлан-10". Окрім цього, як зазначає Генштаб, ЗСУ фактично знищили одне із російських формувань. З 1 800 військовослужбовців 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії було ліквідовано 800 осіб, а ще 400 отримали поранення.

[ + – ] ЗС РФ ведуть наступ у районі кількох населених пунктів [ + – ] ЗС РФ ведуть наступ у районі кількох населених пунктів

Нагадаємо, раніше українців попереджали про загрозу наступу ЗС РФ на Запоріжжя та Миколаїв. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, підрозділи окупаційних військ можуть розпочати штурмові дії у напрямку двох обласних центрів протягом кількох місяців, але зараз у загарбників немає необхідного потенціалу для відкриття нового фронту.

Також повідомлялося, що доля Донбасу вирішується у боях за Сєвєродонецьк. Як зазначав президент Володимир Зеленський, бій за обласний центр є одним із найскладніших із першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ.