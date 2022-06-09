ВС РФ активизировали наступление от Изюма после их разгрома в апреле, — разведка Британии

В Минобороны Британии считают, что вероятно российские войска стремятся возобновить темпы наступления на Изюмском направлении, чтобы оказывать давление на Северодонецк, а также начать продвижение вглубь Донецкой области.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На Северодонецком направлении продолжаются интенсивные бои. Однако за последние двое сутки восточная группировка российских войск активизировала наступление на юг от Изюма Харьковской области. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Британские специалисты рассказали, что продвижения армии России на этом направлении украинские военные остановили еще в апреле.

"Продвижение России на Изюмском направлении застопорилось с апреля, после того как украинские войска умело использовали местность, чтобы замедлить продвижение России", — сказано в сообщении.

Вероятно, Россия все это время пыталась возобновить восточную группировку своей армии после того, как она понесла огромные потери после неудачного наступления на Киев. Но ее подразделения остаются недостаточно укомплектованы.

Сейчас российские войска стремятся возобновить темпы наступления на Изюмском направлении, чтобы оказывать давление на Северодонецк, а также начать продвижение вглубь Донецкой области.

Напомним, 9 июня в Институте изучения войны сообщали, что ВС РФ ищут слабые места в обороне Северодонецка и собираются штурмовать Славянска. Аналитики рассказали, что армия России продолжает операции в районе Святогорска и западнее Лимана, чтобы соединиться с группировкой юго-восточнее Изюма и наступать на Славянск.

Ранее, 30 мая Генштаб сообщал, что войска РФ готовят наступление на Славянск из Изюма и Лимана. Севернее Изюма ВС РФ разместили авиацию и вертолеты Ка-52, на Славянское направление перекинуто более 250 единиц вооружения и техники.