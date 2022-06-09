ЗС РФ активізували наступ від Ізюма після їхнього розгрому в квітні, — розвідка Британії

У Міноборони Британії вважають, що, ймовірно, російські війська прагнуть відновити темпи наступу на Ізюмському напрямку, щоб чинити тиск на Сєвєродонецьк, а також почати просування вглиб Донецької області.

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На Сєвєродонецькому напрямі продовжуються інтенсивні бої. Проте за останні дві доби східне угруповання російських військ активізувало наступ на південь від Ізюма Харківської області. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

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Британські фахівці розповіли, що просування армії Росії на цьому напрямі українські військові зупинили ще в квітні.

"Просування Росії на Ізюмському напрямку застопорилося з квітня, після того, як українські війська вміло використали місцевість, щоб уповільнити просування Росії", — сказано в повідомленні.

Ймовірно, Росія весь час намагалася відновити східне угруповання своєї армії після того, як вона зазнала величезних втрат після невдалого наступу на Київ. Але її підрозділи залишаються недостатньо укомплектованими.

Наразі російські війська прагнуть відновити темпи наступу на Ізюмському напрямку, щоб чинити тиск на Сєвєродонецьк, а також розпочати просування углиб Донецької області.

Нагадаємо, 9 червня в Інституті вивчення війни повідомляли, що ЗС РФ шукають слабкі місця в обороні Сєвєродонецька та збираються штурмувати Слов'янська. Аналітики розповіли, що армія Росії продовжує операції в районі Святогірська і на захід від Лимана, щоб з'єднатися з угрупованням на південний схід від Ізюма та наступати на Слов'янськ.

Раніше, 30 травня Генштаб повідомляв, що війська РФ готують наступ на Слов'янськ з Ізюма та Лиману. На північ від Ізюму ЗС РФ розмістили авіацію та вертольоти Ка-52, на Слов'янський напрямок перекинуто понад 250 одиниць озброєння та техніки.