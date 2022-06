Донецкие боевики заявили о том, что в Славянске якобы начались бои за город

Генштаб ВСУ утром 9 июня сообщил, что на Славянском направлении усилия врага сосредоточены лишь на подготовке к наступлению.

Штаб "территориальной обороны ДНР" опубликовал сводку, в которой утверждается, что "группировка войск ДНР и ЛНР" при огневой поддержке российской армии начала бои за Славянск.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 9 июня эту информацию не подтвердил. "На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянска и Барвинково", — заявили в Генштабе.

В отчете за 8 июня американский Институт изучения войны ISW сообщил, что российские войска продолжают операции в районе Святогорска и западнее Лимана, чтобы соединиться с группировкой юго-восточнее Изюма и наступать на Славянск. Аналитики института подчеркнули, что возможный захват Райгородка, расположенного в 10 км от Славянска, позволит оккупантам продвинуться в направлении Славянска.

30 мая Генштаб ВСУ заявил, что российские оккупанты перекинули на Славянское направление более 250 единиц вооружения и техники. По данным Генштаба россияне планировали наступать по линиям Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск.

The New York Times отмечало, что наступление на Славянск может идти по нескольким направлениям

Две недели назад газета The New York Times.писала о том, что россияне сосредотачивают усилия на Славянске, чтобы взять в окружение десятки тысяч украинских солдат. По данным издания, военное руководство РФ планировало зайти в город с пяти направлений. The New York Times предположила также, что битва за Донбасс может стать последним большим наступлением России, так как чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее становятся линии снабжения, которые уязвимы для контратак ВСУ.

Сейчас на Донбассе наиболее ожесточенные бои проходят в Северодонецке.