Битва за Донбасс может стать последним большим наступлением России, — NYT

Чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее становятся линии снабжения и тем уязвимее они для украинских контратак.

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Цели российской военной кампании в Украине постепенно менялись с начала масштабного вторжения. После неудачной попытки захватить Киев российской армии приходится довольствоваться малыми достижениями и сосредотачиваться на менее амбициозных целях. Об этом сообщает The New York Times.

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После месяца активного наступления на Донбассе РФ добилась ограниченного прогресса на восточном фронте. Основной целью здесь остается Северодонецк — самый восточный город, который остался под контролем Украины и с нескольких сторон открыт для ударов российской артиллерии.

Славянск, Краматорск и Северодонецк

[ + – ] Славянск, Краматорск и Северодонецк

Российским войскам не хватает сил, чтобы вести боевые действия одновременно во многих районах. Зона самых тяжелых боев охватывает только 120 км и приходится на города: Славянск, Краматорск и Северодонецк.

5 маршрутов на Славянск

[ + – ] Маршруты наступлений на Славянск

РФ сосредотачивает усилия на Славянске, что позволило бы взять в окружение десятки тысяч украинских военных. В планах военного руководства РФ зайти в город с пяти направлений. Они приблизились, однако ВСУ по-прежнему удерживают оборону.

Огромное скопление войск в Изюме

[ + – ] Изюм

В Изюме наблюдается значительное скопление российских войск, откуда регулярно направляются подкрепления по главной дороге на Славянск. Артиллерия обстреливает близлежащие села, применяются танки и вертолеты.

Северодонецк и Попасная

[ + – ] Попасная

РФ захватила Попасную. После беспощадных бомбардировок и ракетных обстрелов просто не осталось зданий, где бойцы ВСУ могли бы занять позиции и продолжать защищать город. Сейчас войска РФ движутся от Попасной и пытаются окружить Северодонецк.

Украинское военное командование ожидает осады, подобной мариупольской. Вероятнее всего, бойцы ВСУ будут удерживать Северодонецк настолько долго, насколько это будет возможно и наносить как можно больше потерь российской армии.

[ + – ] Северодонецк

Но всего этого РФ недостаточно, чтобы взять Донбасс под полный контроль, если война затянется, российская армия столкнется с еще большими проблемами.

Вместе с тем, сообщается, что россияне наносят потери украинским войскам, но при этом российская армия также теряет личный состав и технику. В то же время, ВСУ продолжает получать западное оружие, которое можно будет использовать для контрнаступления.

Личный состав

Также у Украины лучше налажена ротация личного состава, по сравнению с РФ. Путин не решился объяъвлять всеобщую мобилизации, и ВС РФ ведут войну количеством военнослужащих, близким к мирному времени.

Чем дальше продвигаются войска, тем длиннее становятся линии снабжения и тем уязвимее они для украинских контратак. По этой причине часть российских войск будет передислоцирована для обороны уже занятых земель.

Россияне располагают ограниченным временем, чтобы добиться ощутимых успехов. После этого ВС РФ будут вынуждены занять оборонительные позиции, и ход войны замедлится. Из-за недостаточного количества военных и техники, битва за Донбасс, вероятно, станет последним крупным наступлением в этой войне.

Ранее Фокус подвел итоги трем месяцам войны: разгром под Киевом, ленд-лиз и битва за Донбасс. Основной удар российской армии приходится территориях Донецкой и Луганской областей. Фронт на юге не столь активен. ВСУ проводят контратаки, а ВС РФ контролируют около 20% страны.