Битва за Донбас може стати останнім великим наступом Росії, — NYT

Чим далі просуваються росіяни, тим довшими стають лінії постачання і тим уразливішими вони є для українських контратак.

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Цілі російської військової кампанії в Україні поступово змінювалися з початку масштабного вторгнення. Після невдалої спроби захопити Київ російській армії доводиться задовольнятися малими досягненнями та зосереджуватись на менш амбітних цілях. Про це повідомляє The New York Times.

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Після місяця активного наступу на Донбасі РФ досягла обмеженого прогресу на східному фронті. Основною метою тут залишається Сєвєродонецьк — найсхідніше місто, яке залишилося під контролем України і з кількох сторін відкрито для ударів російської артилерії.

Слов'янськ, Краматорськ і Сєвєродонецьк

[ + – ] Слов'янськ, Краматорськ і Сєвєродонецьк

Російським військам не вистачає сил, щоб вести бойові дії одночасно в багатьох районах. Зона найважчих боїв охоплює лише 120 км та припадає на міста: Слов'янськ, Краматорськ і Сєвєродонецьк.

5 маршрутів на Слов'янськ

[ + – ] Маршрути наступів на Слов'янськ

РФ зосереджує зусилля на Слов'янську, що дало б змогу взяти в оточення десятки тисяч українських військових. У планах військового керівництва РФ зайти в місто з п'яти напрямків. Вони наблизилися, проте ЗСУ, як і раніше, утримують оборону.

Велике скупчення військ в Ізюмі

[ + – ] Ізюм

В Ізюмі спостерігається значне накопичення російських військ, звідки регулярно прямують підкріплення головною дорогою на Слов'янськ. Артилерія обстрілює прилеглі села, застосовуються танки та вертольоти.

Сєвєродонецьк і Попасна

[ + – ] Попасна

РФ захопила Попасну. Після нещадних бомбардувань і ракетного обстрілу просто не залишилося будівель, де бійці ЗСУ могли б зайняти позиції та продовжувати захищати місто. Наразі війська РФ рухаються від Попасної і намагаються оточити Сєвєродонецьк.

Українське військове командування очікує на облогу, подібну до маріупольської. Найімовірніше, бійці ЗСУ утримуватимуть Сєвєродонецьк настільки довго, наскільки це буде можливо і завдаватимуть якомога більше втрат російської армії.

[ + – ] Сєвєродонецьк

Але всього цього РФ недостатньо, щоб взяти Донбас під повний контроль, якщо війна затягнеться, російська армія зіткнеться з ще більшими проблемами.

Водночас, повідомляється, що росіяни завдають втрат українським військам, але при цьому російська армія також втрачає особовий склад і техніку. Водночас ЗСУ продовжує отримувати західну зброю, яку можна буде використати для контрнаступу.

Особистий склад

Також в України краще налагоджено ротацію особового складу, порівняно з РФ. Путін не наважився оголошувати загальну мобілізацію, і ЗС РФ ведуть війну кількістю військовослужбовців, близьких до мирного часу.

Чим далі просуваються війська, тим довшими стають лінії постачання і тим уразливішими вони є для українських контратак. Тому частина російських військ буде передислокована для оборони вже зайнятих земель.

Росіяни мають обмежений час, щоб досягти відчутних успіхів. Після цього ЗС РФ будуть змушені зайняти оборонні позиції, і перебіг війни сповільниться. Через недостатню кількість військових і техніки, битва за Донбас, ймовірно, стане останнім великим наступом у цій війні.

Раніше Фокус підбив підсумки трьох місяців війни: розгром під Києвом, ленд-ліз і битва за Донбас. Основний удар російської армії припадає на території Донецької та Луганської областей. Фронт на півдні менш активний. ЗСУ проводять контратаки, а ЗС РФ контролює приблизно 20% країни.