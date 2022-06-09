Донецькі бойовики заявили про те, що у Слов'янську нібито почалися бої за місто
Генштаб ЗСУ вранці 9 червня повідомив, що на Слов'янському напрямі зусилля ворога зосереджені лише на підготовці до наступу.
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Штаб "територіальної оборони ДНР" опублікував зведення, в якому стверджується, що "угруповання військ ДНР та ЛНР" за вогневої підтримки російської армії почало бої за Слов'янськ.
Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 9 червня цю інформацію не підтвердив. "На Слов'янському напрямку зусилля супротивника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов'янська та Барвінкового", — заявили в Генштабі.
У звіті за 8 червня американський Інститут вивчення війни ISW повідомив, що російські війська продовжують операції в районі Святогірська і на захід від Лимана, щоб з'єднатися з угрупованням на південний схід від Ізюма і наступати на Слов'янськ. Аналітики інституту наголосили, що можливе захоплення Райгородка, розташованого за 10 км від Слов'янська, дозволить окупантам просунутися у напрямку Слов'янська.
30 травня Генштаб ЗСУ заявив, що російські окупанти перекинули на Слов'янський напрямок понад 250 одиниць озброєння та техніки. За даними Генштабу росіяни планували наступати по лініях Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ.
Два тижні тому газета The New York Times писала про те, що росіяни зосереджують зусилля на Слов'янську, щоб взяти в оточення десятки тисяч українських солдатів. За даними видання, військове керівництво РФ планувало зайти до міста з п'яти напрямків. The New York Times припустила також, що битва за Донбас може стати останнім великим наступом Росії, оскільки чим далі просуваються росіяни, тим довшими стають лінії постачання, які є вразливими для контратак ЗСУ.
Зараз на Донбасі найзапекліші бої відбуваються у Сєвєродонецьку. Раніше Фокус розповідав про те, в чому важливість Сєвєродонецька для російських окупантів, і про три найголовніші завдання українських захисників міста.