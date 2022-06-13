Форсирование рек станет одним из ключевых факторов в войне, — разведка Британии
По данным разведки, для оперативного успеха войскам РФ необходимо либо атаковать с флангов на Донбассе, либо снова пытаться форсировать реки.
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В минувшие выходные бои вокруг Северодонецка продолжались. Вместе с тем форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных факторов в войне. Об этом сообщается в свежем обновлении британской разведки.
В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных и определяющих факторов в ходе войны. Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе войскам РФ нужно либо проводить амбициозные фланговые действия, либо пытаться вновь форсировать реки.
Разведчики отмечают, что ключевым для ВС РФ участок на линии фронта лежит к западу от реки Северский Донец протяженностью в 90 км.
Украинским силам часто удавалось уничтожать мосты перед своим отступлением. А РФ изо всех сил пыталась скоординировать крупномасштабные переправы через реки под обстрелами ВСУ.
Напомним, аналитики ISW прогнозируют, что российские войска столкнутся с трудностями штурма Славянска из-за Северского Донца.
22 мая сообщалось, что ВСУ снова разрушили понтонную переправу ВС РФ через Северский Донец. В результате огневого поражения враг потерял несколько единиц техники и десятки военных.