Форсирование рек станет одним из ключевых факторов в войне, — разведка Британии

По данным разведки, для оперативного успеха войскам РФ необходимо либо атаковать с флангов на Донбассе, либо снова пытаться форсировать реки.

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В минувшие выходные бои вокруг Северодонецка продолжались. Вместе с тем форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных факторов в войне. Об этом сообщается в свежем обновлении британской разведки.

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В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных и определяющих факторов в ходе войны. Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе войскам РФ нужно либо проводить амбициозные фланговые действия, либо пытаться вновь форсировать реки.

[ + – ] Обновление британской разведки

Разведчики отмечают, что ключевым для ВС РФ участок на линии фронта лежит к западу от реки Северский Донец протяженностью в 90 км.

Украинским силам часто удавалось уничтожать мосты перед своим отступлением. А РФ изо всех сил пыталась скоординировать крупномасштабные переправы через реки под обстрелами ВСУ.

Напомним, аналитики ISW прогнозируют, что российские войска столкнутся с трудностями штурма Славянска из-за Северского Донца.

22 мая сообщалось, что ВСУ снова разрушили понтонную переправу ВС РФ через Северский Донец. В результате огневого поражения враг потерял несколько единиц техники и десятки военных.