Преодолевает только один из десяти: первая женщина-военная прошла Q-курс ССО Украины (фото)

Курс Сил специальных операций Украины отличается высокими требованиями по отбору кандидатов на службу, а в целом его проходит только 10% желающих.

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Первая женщина-военная сумела пройти Q-курс Сил специальных операций Украины. Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе войск в Facebook.

Во вторник состоялся соответствующий выпуск. Она проходила испытания под номером 68 и получила нашивку специальные операции.

Женщина успешно преодолела все требования прохождения Q-курса ССО, который длился несколько месяцев. В заметке отметили, что впереди тяжелая работа для приближения Победы Украины над Россией и соответствующее распределение в одну из воинских частей.

Что такое Q-курс ССО

Физическая подготовка кандидатов, которые намерены стать частью структуры ВСУ, получила название Q-курс ССО. Курс отличается высоким требованиями по отбору кандидатов на службу. В целом его проходит только 10% желающих. В спецподразделение попадают высокомотивированные, опытные и стрессоустойчивые военные.

Отборочный этап курса (селекция) проводится в течение нескольких недель. Впоследствии происходит пятинедельная программа физической подготовки. Изнурительные тренировки включат плавание, физические нагрузки, бег и марш-броски с многокилограммовой нагрузкой и различными задачами на местности.

Военнослужащий после прохождения успешного этапа должен освоить одну из пяти специализаций — командира, специалиста по вооружению, инженера, медика или связиста. Все эти специализации взаимозаменяемы — минирование будут обладать спецназовцы одновременно и знаниями по основам медицины.

Напомним, в конце июня пехотинцы 17 танковой бригады показали подготовку к бою. Украинские защитники отработали соответствующие действия по реакции на вероятный прорыв российскими войсками оборонительных позиций.