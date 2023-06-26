Смоделировали прорыв россиян: пехотинцы 17 танковой бригады показали подготовку к бою (видео)

Украинские защитники отработали действия по реакции на вероятный прорыв российскими войсками оборонительных позиций.

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Пехотинцы 17 отдельной танковой бригады оттачивают свое мастерство и готовятся к наступательным операциям. В Facebook подразделения опубликовали подробности.

На видео украинские защитники используют БМП. Бойцы ведут огонь из стрелкового оружия и пулеметов под прикрытием техники.

Впоследствии воины на учениях получили информацию, что российские подразделения пытаются "прорвать оборону", поэтому активизировали совместные действия. Также бойцы отработали действия по помощи и эвакуации раненых.

"Пехотинцы 17 отдельной танковой бригады оттачивают свое мастерство. Слава Украине! Слава ВСУ!" — говорится в сообщении.

17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Бойцы 17 ОТБр успешно защищают Украину от российских захватчиков с 2014 года. С момента вторжения российских наемников и регулярных войск РФ в Донецкую и Луганскую области танковая бригада выполняла задачи в ответственности сектора "Б". Отдельные подразделения участвовали в боях за Иловайск, боях за Дебальцево, обороне Мариуполя. В защите Станицы Луганской принимал участие механизированный батальон.

Во время российского вторжения в 2022 году подразделение участвовало в боях по освобождению Харьковщины от российских оккупантов. Вблизи поселка Белогоровка, расположенного на территории Луганской области, 17 ОТБр приняла участие в известной битве, по результатам которой было уничтожено более 100 единиц российской бронетехники. Эти боевые машины россияне готовились использовать для форсирования реки Северский Донец.

Бригада носит имя Константина Пестушко — атамана Степной дивизии, главного атамана Холодноярской республики.

Напомним, 2 июня танкисты 66 бригады прошли тренировки на полигоне. Экипажи тяжелой техники ВСУ ежедневно тщательно готовится в учебных центрах и полигонах, где условия максимально приближены к боевым. Впоследствии тяжелая техника выезжает на исходный рубеж и открывает огонь.