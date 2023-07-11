Долає тільки один з десяти: перша жінка-військова пройшла Q-курс ССО України (фото)

Курс Сил спеціальних операцій України відрізняється високими вимогами щодо відбору кандидатів на службу, а загалом його проходить тільки 10% охочих.

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Перша жінка-військова зуміла пройти Q-курс Сил спеціальних операцій України. Про це 11 липня повідомили у пресслужбі військ у Facebook.

У вівторок відбувся відповідний випуск. Вона проходила випробування під номером 68 та отримала нашивку спеціальні операції.

Жінка успішно подолала усі вимоги проходження Q-курсу ССО, який тривав кілька місяців. У дописі зазначили, що попереду тяжка робота задля наближення Перемоги України над Росією та відповідний розподіл в одну з військових частин.

Що таке Q-курс ССО

Фізична підготовка кандидатів, які мають намір стати частиною структури ЗСУ, отримала назву Q-курс ССО. Курс відрізняється високим вимогами щодо відбору кандидатів на службу. Загалом його проходить тільки 10% охочих. До спецпідрозділу потрапляють високомотивовані, досвідчені та стресостійкі військові.

Відбірковий етап курсу (селекція) проводиться протягом кількох тижнів. Згодом відбувається п’ятитижнева програма фізичної підготовки. Виснажливі тренування включать плавання, фізичні навантаження, біг та марш-кидки з багатокілограмовим навантаженням і різними завданнями на місцевості.

Військовослужбовець після проходження успішного етапу повинен освоїти одну з п’яти спеціалізацій — командира, фахівця з озброєння, інженера, медика або зв’язківця. Усі ці спеціалізації взаємозамінні – мінування володітимуть спецпризначенці одночасно та знаннями з основ медицини.

Нагадаємо, наприкінці червня піхотинці 17 танкової бригади показали підготовку до бою. Українські захисники відпрацювали відповідні дії щодо реакції на ймовірний прорив російськими військами оборонних позицій.