"Охота на российские танки": ССО показали, как превращают вражескую технику в металлолом (видео)

Оккупанты на Т-90 подорвались на противотанковых минах, оставленных защитниками Украины. Бойцы добили технику противника из противотанкового оружия.

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Сегодня, 21 апреля, украинские защитники показали уничтожение российской техники. На вражеский Т-90 "охотились" операторы Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщило командование в соцсетях.

"Охота на российские танки продолжается. Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 окупантов успешно на них подорвался. Не колеблясь, наши воины добили вражескую технику с противотанковых средств", — рассказали в командовании.

ССО поделились кадрами уничтожения российского танка украинскими военными.

Напомним, ночью с 20 на 21 апреля ВС РФ атаковали украинские города. В районе Киева силам ПВО удалось сбить 8 БПЛА Shahed. Также сообщалось о разрушении инфраструктуры в Полтавской и взрывах в Харьковской областях.

20 апреля раздался взрыв в российском Белгороде. Местные фотографировали образовавшуюся в асфальте воронку. Позже росСМИ сообщили, что бомбу на город сбросил самолет РФ.

20 апреля эстонское правительство поддержало поставку Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Кроме них, Эстония безвозмездно передает ВСУ приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.

Также 20 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разочаровании из-за неспособности ЕС реализовать свое решение о совместных закупках боеприпасов для ВСУ.