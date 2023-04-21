"Полювання на російські танки": ССО показали, як перетворюють ворожу техніку на брухт (відео)

Окупанти на Т-90 підірвалися на протитанкових мінах, залишених захисниками України. Бійці добили техніку супротивника з протитанкової зброї.

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Сьогодні, 21 квітня, українські оборонці показали знищення російської техніки. Ворожий Т-90 "вполювали" оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це повідомило командування у соцмережах.

"Полювання на російські танки триває. Оператори одного з підрозділів ССО виставили протитанкові міни ТМ62 на одному з напрямків. А Т-90 окупантів успішно на них підірвався. Не вагаючись, наші воїни добили ворожу техніку з протитанкових засобів", — розповіли у командуванні.

ССО поділились кадрами знищення російського танку українськими військовими.

Нагадаємо, вночі з 20 на 21 квітня ЗС РФ атакували українські міста. В районі Києва силам ППО вдалося збити 8 БПЛА Shahed. Також повідомлялося про руйнування інфраструктури у Полтавській та вибухи в Харківській областях.

20 квітня пролунав вибух у російському Бєлгороді. Місцеві фотографували вирву, що утворилася в асфальті. Пізніше росЗМІ повідомили, що бомбу на місто скинув літак РФ.

20 квітня естонський уряд підтримав постачання Україні артилерійських снарядів калібру 155 мм. Окрім них Естонія безоплатно передає ЗСУ прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.

Також 20 квітня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про розчарування через нездатність ЄС реалізувати своє рішення про спільні закупівлі боєприпасів для ЗСУ.