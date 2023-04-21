"Позаштатний схід боєприпасу": у Міноборони РФ зізналися, що бомбили Білгород (фото, відео)

Внаслідок падіння авіаційної бомби, на вулиці російського міста утворилася вирва діаметром 20 метрів, а ударна хвиля відкинула автомобіль на дах будівлі.

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У четвер, 20 квітня, у російському місті Білгород пролунав потужний вибух, внаслідок якого в асфальті утворилася вирва. Причиною стало падіння авіаційної бомби, повідомило видання "РИА Новости" із посиланням на Міністерство оборони Російської Федерації.

"Ввечері 20 квітня при виконанні польоту літака Су-34 ВКС над містом Білгород відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу", — пояснили у російському оборонному відомстві.

За даними Міноборони РФ, обійшлося без людських жертв. Повідомляється про пошкодження житлових будинків.

У Міноборони РФ відреагували на вибух у Білгороді

Нагадаємо, що ввечері 20 квітня в мережі з'явилися повідомлення про гучний вибух у Білгороді. У соцмережах також з'явилися кадри з місця подій, на яких видно глибоку вирву в асфальті, неподалік житлового будинку.

У Білгороді пролунав потужний вибух

Крім того, ударною хвилею відкинуло легковий автомобіль на дах супермаркету "Пятерочка".

Внаслідок вибуху автомобіль опинився на даху будівлі

На подію відреагував губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

"Стався вибух. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів", — констатував чиновник.

Раніше ми також повідомляли, що 20 квітня у Білгородській області вибухнув український БПЛА, примусово посаджений російськими прикордонниками. Інцидент стався приблизно за 500 км від українського кордону.

Ще ми писали про те, що 20 квітня В'ячеслав Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілах Білгородської області. Чиновник стверджує, що внаслідок українських атак загинули 30 мирних жителів, а ще 126 росіян отримали поранення. Він також заявив, що за час повномасштабної війни у регіоні було зафіксовано 326 безпілотників.