Росія звинуватила ЗСУ у вбивстві 30 мирних мешканців Бєлгородської області

Губернатор регіону В’ячеслав Гладков заявив, що цивільні росіяни страждали після повномасштабного вторгнення РФ від обстрілів ЗСУ. Українські військові нібито пошкодили понад 600 енергетичних об’єктів у Бєлгородській області.

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Сьогодні, 20 квітня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков презентував чиновникам країни-агресорки наслідки війни в Україні для регіону. Озвучену ним статистику передали журналісти ТАСС.

За версією Гладкова, ЗСУ неодноразово обстрілювали Бєлгородську область. Внаслідок цього нібито загинули 30 мирних мешканців, а ще 126 росіян отримали поранення.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України російський посадовець нарахував понад дві тисячі таких "обстрілів". Також, за його словами, в регіоні нібито зафіксували 326 безпілотників.

Гладков заявив, що від "обстрілів ЗСУ" у Бєлгородській області постраждали школи, таких нібито 57. Окрім того, українці нібито не щадили об’єкти енергетичної інфраструктури та пошкодили таких 636.

Нагадаємо, очільник Слов'янської МВЦА Вадим Лях закликав мешканців міста не чекати контрнаступу та виїжджати.

Сьогодні, 20 квітня, Швейцарія оголосила про введення нових санкцій проти Росії. Під санкціями відтепер будуть ПВК "Вагнер" та інформагентство "РИА ФАН", пов’язані з Євгеном Пригожиним.

Раніше, 19 квітня, росЗМІ повідомили, що військовий РФ повернувся з відпустки та вбив дружину. За словами місцевих, чоловік був заступником командира взводу. Конфлікт виник через гроші.