Більше буде прильотів: мер Слов'янська закликав мешканців евакуюватися та не чекати контрнаступу

За словами Вадима Ляха, ситуація в місті може погіршитися через те, що російські окупанти матимуть можливість добивати до Слов'янська з РСЗВ дальністю 40 км.

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Треба не чекати контрнаступу, а їхати з міста, чим більше людей буде в місті, тим гіршими будуть наслідки. Про це голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях заявив виданню "Донбас 24".

"Чим ближче ворог, чим ближче лінія фронту – тим більше обстрілів по містах, зокрема по Слов'янську. Коли розмірковують, чи потрібно тримати Бахмут, – це військова дискусія. А з погляду цивільного населення це означає, що як тільки Бахмут буде залишено нашими військами, більше буде прильотів по інших містах – Костянтинівці та Слов'янську", – сказав він.

Глава міста порівняв приліт 14 квітня у багатоповерхівку, коли під завалами загинуло 10 людей, з прямим попаданням у багатоповерхівку влітку минулого року. За його словами, в останньому випадку не було жодного загиблого і лише одна людина отримала поранення. Це пояснюється тим, що під час першої події у будинку було зайнято 40% квартир, а під час другої – 5-10%.

Також Вадим Лях розповів, чим ситуація у Слов'янську відрізняється від того, що відбувається у Костянтинівці та Краматорську.

"Там лінія фронту ближче. По Костянтинівці вже добивають РСЗВ та ствольна артилерія, тобто там така історія, як у нас була влітку. Це найнебезпечніша ситуація для міста, бо кількість обстрілів збільшується. Зараз до нас долітають лише С-300, якщо у ворога буде можливість використовувати РСЗВ, які б'ють на 40 км, то використовуватимуть їх також", – пояснив чиновник.

На його думку, приклади інших міст показують: якщо ворог наближається до міста, то воно практично повністю буде знищено. Не стане винятком у такому разі й Слов'янськ.

Нагадаємо, вночі 18 квітня ЗС РФ обстрілювали Слов'янськ протягом двох годин. Місто атакували ракетами С-300 та дронами-камікадзе Shahed 136. Від нічних обстрілів у Слов'янську постраждали п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків, а також охоронне підприємство, медустанова, розважальний центр, бізнес-центр та машини.

16 квітня у Слов'янську співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у п'ятиповерхівці, яку 14 квітня обстріляли російські окупанти. Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 15 людей, але вижили лише п'ятеро. Вогонь по мирному кварталу Слов'янська окупанти вели з комплексів С-300.