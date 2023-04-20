Больше будет прилетов: мэр Славянска призвал жителей эвакуироваться и не ждать контрнаступления

По словам Вадима Ляха, ситуация в городе может ухудшиться из-за того, что российские оккупанты получат возможность добивать до Славянска из РСЗО дальностью 40 км.

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Надо не ждать контрнаступления, а уезжать из города, чем больше людей будет в городе, тем ужаснее будут последствия. Об этом глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях заявил изданию "Донбасс 24".

"Чем ближе враг, чем ближе линия фронта – тем больше обстрелов по городам, в частности, по Славянску. Когда размышляют, нужно ли держать Бахмут, – это военная дискуссия. А с точки зрения гражданского населения это означает, что как только Бахмут будет оставлен нашими войсками, больше будет прилетов по другим городам – Константиновке и Славянску", – сказал он.

Глава города сравнил прилет 14 апреля в многоэтажку, когда под завалами погибли 10 человек, с прямым попаданием в многоэтажку летом прошлого года. По его словам, в последнем случае не было ни одного погибшего и только один человек получил ранения. Это объясняется тем, что во время первого происшествия в доме было занято 40% квартир, а во время второго – 5-10%.

Также Вадим Лях рассказал, чем ситуация в Славянске отличается от происходящего в Константиновке и Краматорске.

"Там линия фронта поближе. По Константиновке уже добивают РСЗО и ствольная артиллерия, то есть там такая история, как у нас была летом. Это самая опасная ситуация для города, потому что количество обстрелов увеличивается. Сейчас до нас долетают только С-300, если у врага будет возможность использовать РСЗО, которые бьют на 40 км, то будут использовать и их тоже", – пояснил чиновник.

По его мнению, примеры других городов показывают: если враг приближается к городу, то он практически полностью будет уничтожен. Не станет исключением в таком случае и Славянск.

Напомним, ночью 18 апреля ВС РФ обстреливали Славянск в течение двух часов. Город атаковали ракетами С-300 и дронами-камикадзе Shahed 136. От ночных обстрелов в Славянске пострадали пять многоэтажек и семь частных домов, а также охранное предприятие, медучреждение, развлекательный центр, бизнес-центр и машины.

16 апреля в Славянске сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в пятиэтажке, которую 14 апреля обстреляли российские оккупанты. Спасателям удалось достать из-под завалов 15 человек, но выжили лишь пятеро. Огонь по мирному кварталу Славянска оккупанты вели из комплексов С-300.