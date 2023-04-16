15 человек погибли при обстреле Славянска, поисковые работы завершены, — ОВА (фото)

Спасателям, по словам главы администрации Павла Кириленко, удалось достать из-под завалов 15 человек, но выжили лишь пятеро. Огонь по мирному кварталу Славянска оккупанты вели из комплексов С-300.

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В Славянске Донецкой области сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в пятиэтажке, которую 14 апреля обстреляли российские оккупанты. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

По обновленным данным из-под завалов достали 15 человек: 5 (в том числе, 14-летнюю девочку) удалось спасти, 10 (среди них двухлетний мальчик) погибли.

Как сообщил Кириленко, всего жертвами вражеского обстрела стали 39 человек: 5 погибли, 24 получили ранения различной степени тяжести.

"Самые масштабные разрушения р****ты нанесли пятиэтажке в переулке Парковом — спасательные работы по разбору завалов и поиску людей там продолжались несколько дней", — написал Кириленко.

Обстрел Славянска — что известно

14 апреля ВС РФ обстреляли город Славянск в Донецкой области. В ходе обстрелов россияне применили ракеты С-300. В результате пострадали 34 многоэтажки и 20 частных домов в городе.

В тот же день сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в Славянске тело женщины, а число жертв сперва возросло до 9 человек. В Министерстве внутренних дел заявили, что ранения в результате ракетных обстрелов получил 21 человек.

15 апреля спасатели сообщили, что из-под завалов извлекли тело мужчины. На тот момент сотрудники ГСЧС искали еще троих человек, которые могли находиться под обломками разрушенного здания.