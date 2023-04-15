Обстрел многоэтажки в Славянске: число погибших выросло до 9 человек, — ГСЧС (фото)

В МВД Украины заявили, что Россия выпустила по Славянску 7 ракет. Разрушения получили 34 многоэтажки, 20 частных домов.

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14 апреля примерно в 23:50 стало известно, что спасатели достали из-под завалов многоэтажке в Славянске тело женщины. В результате число погибших в результате очередного военного преступления РФ выросло до 9 человек. Об этом рассказал спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии "Суспільному".

"По состоянию на 23:50 спасатели изъяли тело погибшей женщины из-под завалов. Продолжаются поиски еще четырех человек", — говорится в сообщении.

Также ранее, в 23:22 на канале в Министерства внутренних дел в Telegram заявили, что ранения получил 21 человек в результате инцидента.

"По Славянску оккупанты выпустили 7 ракет. Разрушения получили 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей", — сказано в сообщении.

Кроме того, Национальная полиция показала фотографии с места событий.

По Славянску российские оккупанты выпустили 7 ракет

Напомним, что 14 апреля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. Для обстрелов войска Российской Федерации использовали ракеты С-300, что и привело к разрушениям нескольких домов и близлежащих объектов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел ВС РФ. Россия, как сказал глава государства, снова показала свою сущность и убила невинных людей.