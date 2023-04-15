Обстріл багатоповерхівки у Слов'янську: кількість загиблих зросла до 9 осіб, — ДСНС (фото)

У МВС України заявили, що Росія випустила по Слов'янську 7 ракет. Руйнування отримали 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків.

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14 квітня о 23:50 стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівці у Слов'янську тіло жінки. Внаслідок цього кількість загиблих внаслідок чергового воєнного злочину РФ зросла до 9 осіб. Про це розповів речник ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі "Суспільному".

"Станом на 23:50 рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів. Тривають пошуки ще чотирьох людей", — йдеться у повідомленні.

Також раніше, о 23:22 на каналі до Міністерства внутрішніх справ у Telegram заявили, що поранення отримала 21 особа внаслідок інциденту.

"Щодо Слов'янська окупанти випустили 7 ракет. Руйнування отримали 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів", — сказано в повідомленні.

Окрім того, Національна поліція показала фотографії з місця подій.

По Слов'янську російські окупанти випустили 7 ракет

Нагадаємо, що 14 квітня російські окупанти обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Для обстрілів війська Російської Федерації використовували ракети С-300, що призвело до руйнацій кількох будинків та прилеглих об'єктів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл ЗС РФ. Росія, як сказав глава держави, знову показала свою сутність та вбила невинних людей.