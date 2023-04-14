Росія вдарила по Слов'янську: витягнута з-під завалів дитина померла в "швидкій"

За словами голови ОВА Павла Кириленка, внаслідок інциденту пошкоджено щонайменше 10 будинків, магазин, а також декілька автомобілів. Під завалами ще можуть залишатись люди.

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Російські війська знову обстріляли місто Слов'янськ у Донецькій області, внаслідок чого загинуло щонайменше 5 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко 14 квітня.

За його словами, для обстрілів війська Російської Федерації використовували ракети С-300, що призвело до руйнувань кількох будинків і прилеглих об'єктів. Під завалами може бути кілька людей.

"Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих та 15 поранених. Близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, магазин, господарський центр, клуб і 3 автомобілі", — повідомляє Павло Кириленко.

На місце оперативно прибули вибухотехніки, парамедики, рятувальники, а також правоохоронці.

Радниця голови Офісу президента Дар'я Зарівна повідомила, що з-під завалів вдалося витягнути живу дитину, проте дорогою до лікарні вона померла у кареті швидкої допомоги.

Прокоментував те, що сталося, і президент України Володимир Зеленський. За його словами, Російська Федерація вкотре продемонструвала свою сутність та вбила безневинних людей. За все це глава держави пообіцяв справедливу відповідальність, і "жодного ворога безкарним теж не залишимо".

Нагадаємо, 10 квітня ЗС РФ обстріляли хлібозавод та ферму в Запорізькій області. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло двоє людей, серед яких була дитина. Також російські окупанти зруйнували територію хлібозаводу.

3 квітня в Авдіївці окупанти обстріляли автобус із людьми. За словами голови Донецької ОВА, противник вдарив по Індустріальному проспекту в місті та влучив у відомчий автобус, в якому на той час перебували люди.