Россия ударила по Славянску: вытащенный из-под завалов ребенок скончался в "скорой"

По словам главы ОВА Павла Кириленко, в результате инцидента повреждено не менее 10 домов, магазин, а также несколько автомобилей. Под завалами еще могут находиться люди.

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Российские войска вновь обстреляли город Славянск в Донецкой области, в результате чего погибло минимум 5 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 14 апреля.

По его словам, для обстрелов войска Российской Федерации использовали ракеты С-300, что и привело к разрушениям нескольких домов и близлежащих объектов. Под завалами может быть несколько человек.

"По состоянию на 18:00 известно про 5 погибших и 15 раненых. Около 16 часов россияне нанесли ракетный удар по Славянску. По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля", — сообщает Павел Кириленко.

На место прибыли оперативно взрывотехники, парамедики, спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов.

Советница главы Офиса президент Дарья Заривна сообщила, что из-под завалов удалось вытащить живого ребенка, однако по пути в больницу он скончался в карете скорой помощи.

Прокомментировал случившееся и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала свою сущность и убила невинных людей. За все это глава государства пообещал справедливую ответственность, и "ни одного врага безнаказанным тоже не оставим".

Напомним, 10 апреля ВС РФ обстреляли хлебозавод и ферму в Запорожской области. В результате ракетных обстрелов погибло два человека, среди которых был ребенок. Также российские оккупанты разрушили территорию хлебозавода.

3 апреля в Авдеевке оккупанты обстреляли автобус с людьми. По словам главы Донецкой ОВА, противник ударил по Индустриальному проспекту в городе и попал в ведомственный автобус, в котором в то время находились люди.