ВС РФ обстреляли хлебозавод и ферму в Запорожской области, — ОВА (фото)

По информации ОП, в результате ракетных обстрелов в минувшее воскресенье погибло два человека, среди которых был ребенок. Утром 10 апреля оккупанты разрушили территорию хлебозавода.

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В понедельник, 10 апреля, российские оккупанты обстреляли город Орехов Запорожской области. Об этом сегодня заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.

По его информации, в результате утреннего обстрела была повреждена территория хлебозавода. Информации о жертвах пока не поступало.

"Есть повреждения на территории хлебозавода. Предварительно обошлось без жертв", — сообщает Ермак.

На фото видно, что повреждена территория, некоторые здания и автомобили, принадлежащие предприятию.

Разрушенная территория хлебозавода Фото: Telegram

Информацию про обстрел дополнил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. В своем Telegram он указал, что помимо поврежденного предприятия пищевой промышленности в Орехове пострадала также частная ферма.

"Очередная "воздушная тревога" принесла враждебное "поздравление" для Гуляйполя и Орехова — по городам нанесены авиаудары. Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности", — написал Малашко.

Он указал, что информация о пострадавших в результате обстрела не поступала.

Последствия обстрела Фото: Telegram

Также по его информации, в воскресенье 9 апреля российские войска обстреливали населенные пункты Васильковском и Пологовском районах Запорожской области. Известно, что россияне обстреляли область трижды, применяя авиацию, беспилотники и около 58 раз наносили артиллерийские удары.

В результате ракетных ударов по частному сектору города, 9 апреля в Запорожье погибло два человека — мужчина и ребенок.

Напомним, 22 марта в результате ракетного обстрела войсками РФ Запорожья, одна из ракет попала по жилому многоэтажному дому.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм видео с последствиями обстрела многоквартирного дома в Запорожье. Он указал на то, что Россия стремится уничтожить украинские города.