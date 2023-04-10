ЗС РФ обстріляли хлібозавод і ферму в Запорізькій області, — ОВА (фото)

За інформацією ОП, унаслідок ракетного обстрілу минулої неділі загинуло двоє людей, серед яких була дитина. Вранці 10 квітня окупанти зруйнували територію хлібозаводу.

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У понеділок, 10 квітня, російські окупанти обстріляли місто Оріхів Запорізької області. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

За його інформацією, внаслідок ранкового обстрілу було пошкоджено територію хлібозаводу. Інформація про жертв поки не надходила.

"Є пошкодження на території хлібозаводу. Попередньо обійшлося без жертв", — повідомляє Єрмак.

На фото видно, що пошкоджено територію, деякі будівлі й автомобілі, що належать підприємству.

Зруйнована територія хлібозаводу Фото: Telegram

Інформацію про обстріл доповнив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. У своєму Telegram він зазначив, що, крім пошкодженого підприємства харчової промисловості, в Оріхові постраждала також приватна ферма.

"Чергова "повітряна тривога" принесла вороже "вітання" для Гуляйполя й Оріхова — по містах завдано авіаудари. Ворог поцілив по території фермерського господарства та підприємству харчової промисловості", — написав Малашко.

Він зазначив, що інформація про постраждалих унаслідок обстрілу не надходила.

Наслідки обстрілу Фото: Telegram

Також за його інформацією, в неділю, 9 квітня, російські війська обстрілювали населені пункти у Васильківському та Пологівському районах Запорізької області. Відомо, що росіяни обстріляли область тричі, застосовуючи авіацію, безпілотники та близько 58 разів завдали артилерійських ударів.

Унаслідок ракетних ударів по приватному сектору міста 9 квітня в Запоріжжі загинуло двоє людей — чоловік і дитина.

Нагадаємо, 22 березня в результаті ракетного обстрілу військами РФ Запоріжжя одна з ракет поцілила по житловому багатоповерховому будинку.

Президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграмі відео з наслідками обстрілу багатоквартирного будинку в Запоріжжі. Він зазначив, що Росія прагне знищити українські міста.