У Авдіївці окупанти обстріляли автобус із людьми, є жертви, — ОВА (фото)

За словами очільника Донецької ОВА, російські окупанти вдарили по проспекту Індустріальний у Авдіївці і поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебували люди.

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На Донеччині у місті Авдіївка 3 квітня російські окупанти обстріляли автобус з людьми. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Одна людина загинула, одна дістала поранень під час обстрілу Авдіївки російською окупаційною армією. Росіяни вдарили по проспекту Індустріальний, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини — водій і пасажирка. Водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям", — проінформував Кириленко.

Фото: Донецька ОВА

Він додав, що фактично в той самий час, коли в Авдіївці стався обстріл автобуса, масованого обстрілу зазнав Часів Яр. Внаслідок обстрілу 3 будинки вигоріли вщент, 2 були пошкоджені. На щастя, під час обстрілу ніхто не постраждав, оскільки власники осель завчасно евакуювалися.

2 квітня російські окупанти з РСЗВ обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Унаслідок ракетного удару загинули 6 осіб. За інформацією Донецької обласної прокуратури, загинули три жінки й троє чоловіків у віці від 47 до 65 років.

31 березня в Авдіївці ЗС РФ артилерійським вогнем убили двох людей, серед яких 5-місячна дитина. Внаслідок російського обстрілу загинув хлопчик та його бабуся. Також поранення отримали батько та мати родини.