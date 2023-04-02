Обстріл Костянтинівки з "Ураганів" та С-300: кількість загиблих збільшилася вдвічі (фото)

За даними Донецької обласної прокуратури, загинули три жінки і троє чоловіків у віці від 47 до 65 років. Вибухи пошкодили 16 багатоквартирних житлових будинків.

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Унаслідок ракетного удару по Костянтинівці Донецької області загинули 6 осіб. Про це написав у Telegram 2 квітня глава офісу президента України Андрій Єрмак.

"Уточнені дані по Костянтинівці. Ворог завдав 2 удари (С-300) та здійснив 4 залпи (РСЗВ "Ураган")", — поінформував голова ОП.

Осколкові поранення отримали 8 осіб, всім надається медична допомога, уточнив він.

За даними Єрмака, пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівлю Костянтинівської державної податкової, газові труби та 3 автомобілі.

Зазначену інформацію підтвердили в Донецькій обласній прокуратурі. За версією прокурорів, загинули три жінки й троє чоловіків у віці від 47 до 65 років.

Дванадцять людей отримали поранення через обстріли міста армією РФ. Досудові розслідування ведуться у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що Костянтинівку 2 квітня обстрілювали й касетними боєприпасами. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Нещодавно ЗС РФ влучили ракетою С-300 у "Пункт незламності" у Костянтинівці. Загинули переселенки з Бахмута, Часового яру й Опитного.

А 10 березня війська РФ обстрілювали житлові будинки Костянтинівки з РСЗВ "Ураган". Влада закликала місцевих терміново покинути місто.