ВС РФ обстреляли кассетными боеприпасами Константиновку Донецкой области: есть погибшие (фото)

В результате обстрелов Константиновки повреждены многоэтажки. В настоящее время известно о трех погибших и шести раненых, сообщили в Донецкой ОВА.

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Сегодня, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В частности, ВС РФ нанесли удар по городу Константиновке. Он пришелся в центральную часть населенного пункта. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены во время обстрела в Константиновке. Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома. К настоящему времени пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших и пострадавших" , — отметил глава ОВА.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты обстреляли Константиновку с РСЗО и кассетными боеприпасами.

"Россияне осуществили массированный обстрел города Константиновка из РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов. Были повреждены многоквартирные дома. Сейчас известно о 3 погибших и 6 раненых", — написал он.

Председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко также сообщил, что на Донецком направлении ночью 2 апреля ВС РФ дважды обстреляли из артиллерии Авдеевку, Марьинку, Красногоровку и Новомихайловку. Здесь, к счастью, обошлось без жертв.

На Горловском направлении удары с РСЗО "Град" получил город Торецк. Ранения получили 3 человека, поврежден Дом культуры, школу, админздание, ЦНАП и 2 жилых дома.

Также известно, что в городе Бахмут ранения в результате обстрелов получили два человека. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Часовоярской и Соледарской громадах Донецкой области.

На Лисичанском направлении в Лиманской громаде обстрелам подверглись Торское, Заречное, Северск и близлежащие села.

31 марта ВС РФ обстреляли Авдеевку в Донецкой области из артиллерии, в результате чего погибли два человека, среди которых ребенок 2022 года рождения.

Напомним, 31 марта в результате выстрелов снарядов ВС РФ был поврежден детский сад и дома. Спасатели вызвали скорую для беременной, которая находилась в стрессе после обстрела.