ВС РФ из реактивной артиллерии обстреляли жилой квартал в Запорожье (фото)

Оккупанты, по данным ОВА, целились в гражданские объекты — в результате прилета снарядов повреждены детский сад и дома. Спасатели вызывали скорую для беременной, которая находилась в стрессе после обстрела.

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Российские военные утром 31 марта нанесли серию ударов по Запорожью. Об этом сообщила в Telegram Запорожская областная военная администрация (ОВА).

"Ракетный террор мирного населения продолжается. Громкое утро выдалось для Запорожского района. Враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду с применением РСЗО", — рассказали местные власти.

Взрывной волной были повреждены соседние дома

Пострадавших нет, разрушены гражданские объекты — горел частный дом, взрывной волной повреждены соседние дома. Службы работают над ликвидацией последствий прилета, отметили в ОВА.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев говорил о повреждениях инфраструктурного объекта. Жилые дома, по его данным, не пострадали.

"Сейчас в городе ситуация спокойная, все коммунальные службы работают в штатном режиме", — проинформировал он.

В ГСЧС заявили о возгорании частного жилого дома на площади 80 кв. метров. Частично повреждены детский сад, 2 дома, фасады и окна в рядом расположенных зданиях.

Возгорание частного жилого дома произошло на площади 80 кв. метров

"Сотрудники ГСЧС вызвали скорую помощь для беременной, которая находилась в стрессовом состоянии. Ликвидировали последствия обстрела 40 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники", — уточнили спасатели.

Саперы ГСЧС изъяли 3 кассетных элемента от РСЗО "Ураган" и 1 остаток снаряда от "Града" в населенных пунктах Запорожского и Пологовского районов. Взрывоопасные предметы уничтожили.

"Суспільне" пишет, что первый взрыв в Запорожье раздался 31 марта примерно в 0:15. Повторные взрывы слышали около 5:24 утра.

Военная ситуация в Запорожской области

По состоянию на 31 марта, по данным ОВА, военная ситуация на Запорожском направлении не претерпела существенных изменений. Оккупанты сосредоточились на удержании занятых рубежей.

Вражеская армия совершила 56 обстрелов позиций ВСУ из танков, реактивной и ствольной артиллерии. В Запорожской области ВС РФ обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Новоданиловки, Малых Щербаков, Гуляйпола, Орехова, Новодаровки, Преображенки, Малая Токмачки, Чаривного, Ольговского, Степногорска, Касянского и Степного.

"Поступило 30 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России. За прошедшие сутки эвакуация гражданского населения с временно оккупированных территорий не проводилась", — резюмировали в ОВА.

Напомним, что 23-летняя модель Юлия Ратнер рассказывала о попадании российской ракеты в ее дом в Запорожье.

Войска РФ 22 марта попали ракетой в жилую многоэтажку в Запорожье. Сообщалось о 34 пострадавших, в том числе детей.

Россияне могли обстрелять город из РСЗО "Торнадо-С", украинские силы ПВО не могут их сбивать.