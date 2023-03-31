ЗС РФ з реактивної артилерії обстріляли житловий квартал у Запоріжжі (фото)

Окупанти, за даними ОВА, цілилися у цивільні об'єкти — внаслідок прильоту снарядів пошкоджено дитячий садок та будинки. Рятувальники викликали швидку для вагітної, яка перебувала у стресі після обстрілу.

Related video

Російські військові вранці 31 березня завдали серії ударів по Запоріжжю. Про це повідомила у Telegram Запорізька обласна військова адміністрація (ОВА).

"Ракетний терор мирного населення триває. Гучний ранок видався для Запорізького району. Ворог завдав серії ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ", — розповіла місцева влада.

Вибуховою хвилею було пошкоджено сусідні будинки

Постраждалих немає, зруйновани цивільні об'єкти — горів приватний будинок, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки. Служби працюють над ліквідацією наслідків прильоту, наголосили в ОВА.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв говорив про ушкодження інфраструктурного об'єкта. Житлові будинки, за його даними, не постраждали.

"Зараз у місті ситуація спокійна, всі комунальні служби працюють у штатному режимі", — поінформував він.

У ДСНС заявили про спалах приватного житлового будинку на площі 80 кв. метрів. Частково пошкоджено дитячий садок, 2 будинки, фасади та вікна в поряд розташованих будинках.

Займання приватного житлового будинку сталося на площі 80 кв. метрів

"Співробітники ДСНС викликали швидку допомогу для вагітної, яка перебувала у стресовому стані. Ліквідували наслідки обстрілу 40 осіб особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки", — уточнили рятувальники.

Сапери ДСНС вилучили 3 касетні елементи від РСЗВ "Ураган" та 1 залишок снаряда від "Граду" у населених пунктах Запорізького та Пологівського районів. Вибухонебезпечні предмети знищили.

"Суспільне" пише, що перший вибух у Запоріжжі пролунав 31 березня приблизно о 0:15. Повторні вибухи чули близько 5:24 ранку.

Воєнна ситуація у Запорізькій області

Станом на 31 березня, за даними ОВА, воєнна ситуація на Запорізькому напрямку не зазнала суттєвих змін. Окупанти зосередилися на утриманні зайнятих рубежів.

Ворожа армія здійснила 56 обстрілів позицій ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії. У Запорізькій області ЗС РФ обстрілювали цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Новоданилівки, Малих Щербаків, Гуляйполя, Орєхова, Новодарівки, Преображенки, Малої Токмачки, Чарівного, Ольгівського, Степногірська, Кам'янського та Степового.

"Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілів військовослужбовцями Росії. Минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася", — резюмували в ОВА.

Нагадаємо, що 23-річна модель Юлія Ратнер розповідала про влучення російської ракети до її будинку в Запоріжжі.

Війська РФ 22 березня влучили ракетою в житлову багатоповерхівку у Запоріжжі. Повідомлялося про 34 постраждалих, зокрема дітей.

Росіяни могли обстріляти місто з РСЗВ "Торнадо-С", українські сили ППО не можуть їх збивати.