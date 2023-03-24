"Пекло існує": у Запоріжжі в будинок української моделі влучила російська ракета (фото)

Юлія Ратнер, яка дефілювала для Prada, Christian Dior, Fendi та Celine, припустила, що була б мертвою, якби залишилася жити у рідному місті.

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23-річна модель Юлія Ратнер розповіла, що в дитинстві проживала у будинку у Запоріжжі, який зазнав ракетного удару РФ. Подробиці вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Квартира, в якій дівчина колись жила з батьками, розташована в сусідньому під'їзді від місця влучання російської ракети. У цій будівлі українка прожила 10 років.

"Якби я й досі жила у рідному місті, я, напевно, була б мертва", – зазначила вона.

Модель пригадала школу та торговий центр. Споруди було видно з її вікна. Росіянам вона розгнівано побажала горіти в пеклі.

"Сподіваюся, що пекло існує", – написала дівчина в "сторіс".

Юлія Ратнер — українська модель. Її кар'єра розпочалась у 15 років. Влітку 2017 року їй запропонували бути обличчям нової колекції Valentino. Дефілювала для Prada, Christian Dior, Fendi та Celine на Тижні моди в Парижі. У галузі моди вона досить відома. У соцмережах на неї підписана Белла Хадід, американська супермодель.

Нагадаємо, російська ракета 22 березня поцілила в багатоповерхову будівлю у Запоріжжі. Президент Володимир Зеленський закликав світ відреагувати, адже російські загарбники били у споруду, де не було військових. Він наголосив на тому, що росіяни навмисне знищують житлові квартали, де живуть звичайні люди, діти. У такий спосіб окупанти прагнуть залякати цивільне населення аби українське суспільство не чинило опір.

Мешканці Запоріжжя розповіли, як пережили обстріл свого будинку. Очевидці зазначили, що загалом у місті було чути п'ять чи шість гучних вибухів, під час яких тремтіли житлові будинки, а з вікон вилітали шибки.

Внаслідок атаки загинув 48-річний Олександр, який після обстрілу він опинився під завалами будівлі. Він разом із родиною виїхав з окупованого села у Запорізькій області. У місті винаймав квартиру. Тепер його дружина та донька залишилися без документів та житла.