"Ад существует": в Запорожье в дом украинской модели попала российская ракета (фото)

Юлия Ратнер, дефилировавшая для Prada, Christian Dior, Fendi и Celine, предположила, что была бы мертвой, если бы осталась жить в родном городе.

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23-летняя модель Юлия Ратнер рассказала, что в детстве проживала в доме в Запорожье, подвергшемся ракетным ударом РФ. Подробности она сообщила на своей странице в Instagram.

Квартира, в которой девушка когда-то жила с родителями, находится в соседнем подъезде от места попадания российской ракеты. В этом здании украинка прожила 10 лет.

"Если бы я до сих пор жила в родном городе, я, наверное, была бы мертва", — отметила она.

Модель вспомнила о школе и торговом центре. Сооружение было видно из ее окна. Россиянам она в гневе пожелала гореть в аду.

"Надеюсь, что ад существует", — написала девушка в "сторис".

Юлия Ратнер – украинская модель. Ее карьера началась в 15 лет. Летом 2017 года ей было предложено быть лицом новой коллекции Valentino. Дефилировала для Prada, Christian Dior, Fendi и Celine на Неделе моды в Париже. В области моды она достаточно известна. В соцсетях на нее подписана Белла Хадид, американская супермодель.

Напомним, российская ракета 22 марта попала в многоэтажное здание в Запорожье. Президент Владимир Зеленский призвал мир отреагировать, ведь российские захватчики били в здание, где не было военных. Он отметил, что россияне намеренно уничтожают жилые кварталы, где живут обычные люди, дети. Таким образом оккупанты стремятся запугать гражданское население, чтобы украинское общество не сопротивлялось.

Жители Запорожья рассказали, как пережили обстрел своего дома. Очевидцы отметили, что в городе было слышно пять или шесть громких взрывов, во время которых дрожали жилые дома, а из окон вылетали стекла.

В результате атаки погиб 48-летний Александр, который после обстрела он оказался под завалами здания. Он вместе с семьей уехал из оккупированного села в Запорожской области. В городе снимал квартиру. Теперь его жена и дочь остались без документов и жилья.