Выехал из оккупации с семьей: СМИ узнали о жертве удара по жилому дому в Запорожье (фото)

По данным журналистов, погиб 48-летний Александр — после обстрела он оказался под завалами здания. Его жена и дочь выжили, но остались без документов и жилья.

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Во время удара российских войск по жилому дому в Запорожье 22 марта погиб 48-летний Александр Самарский. Он вместе с семьей выехал из оккупированного села в Запорожской области, а здесь они снимали квартиру. Об этом рассказали родственники погибшего изданию OBOZREVATEL 23 марта.

Сообщается, что теперь его жена и дочь остались без документов и жилья.

Во время обстрела Александр Самарский и его жена Ольга находились дома. Мужчина стоял возле балкона, когда российская ракета попала в сооружение. Родственники семьи рассказали, что взрывной волной женщину отбросило в коридор, а ее мужа засыпало завалами дома. Там его нашла Ольга Самарская, а мужчина умер от численных травм.

История Семьи

Александр Самарский, его жена Ольга и дочка Екатерина выехали в Запорожье из села Вербовое после того, как 2 марта 2022-го оно было оккупировано российскими войсками.

"Александр работал сварщиком в агрофирме "Нива". Очень добрый, работящий, любящий сын, муж, отец. Моим детям он был как отец", — рассказала его родственница Елена Самарская.

Ольга Самарская работает завучем в школе и проводит уроки онлайн. В нынешний момент она вместе с дочерью пытается попасть в разрушенную квартиру, чтобы забрать какие-то вещи. Пока что в дом их не пускают, потому что квартира арендованная, а собственник квартиры куда-то уехал.

"Они уже ходили в районную администрацию. Там им ответили, что пока не будет справки о вскрытии тела, ничего решить не могут", — сообщила Елена Самарская.

Кроме того, Ольга Самарская серьезно больна и теперь с дочерью осталась без жилья и документов, а их дом в оккупированном селе заняли россияне. В нынешний момент проходит сбор средств для семьи погибшего Александра.

Напомним, 22 марта российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье. В результате чего начался пожар сразу в двух многоэтажках. В ГСЧС сообщили о 34 пострадавших в результате вражеской атаки, среди них — дети.

В момент обстрела в городе не звучала воздушная тревога. 23 марта в Воздушных силах ВСУ рассказали, что по предварительным данным, ВС РФ выпустили ракету из РСЗО "Торнадо-С". Ее опасность состоит в том, что украинские силы не обладают системами ПВО, которые позволяют их сбивать.