Виїхав з окупації із сім'єю: ЗМІ дізналися про жертву удару по житловому будинку в Запоріжжі (фото)

За даними журналістів, загинув 48-річний Олександр — після обстрілу він опинився під завалами будівлі. Його дружина та дочка вижили, але залишилися без документів і житла.

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Під час удару російських військ по житловому будинку у Запоріжжі 22 березня загинув 48-річний Олександр Самарський. Він разом із родиною виїхав з окупованого села у Запорізькій області, а тут вони винаймали квартиру. Про це розповіли родичі загиблого виданню OBOZREVATEL 23 березня.

Повідомляється, що тепер його дружина та дочка залишилися без документів та житла.

Під час обстрілу Олександр Самарський та його дружина Ольга перебували вдома. Чоловік стояв біля балкона, коли російська ракета влучила в споруду. Родичі родини розповіли, що вибуховою хвилею жінку відкинуло в коридор, а її чоловіка засипало завалами будинку. Там його виявила Ольга Самарська, а чоловік помер від чисельних травм.

Історія Сім'ї

Олександр Самарський, його дружина Ольга та донька Катерина виїхали до Запоріжжя із села Вербове після того, як 2 березня 2022-го воно було окуповане російськими військами.

"Олександр працював зварювальником в агрофірмі "Нива". Дуже добрий, роботящий, люблячий син, чоловік, батько. Моїм дітям він був як батько", — розповіла його родичка Олена Самарська.

Ольга Самарська працює завучем у школі та проводить уроки онлайн. Нині вона разом із донькою намагається потрапити до зруйнованої квартири, щоб забрати якісь речі. Поки що до будинку їх не пускають, бо квартира орендована, а власник квартири десь поїхав.

"Вони вже ходили до районної адміністрації. Там їм відповіли, що поки не буде довідки про розтин тіла, нічого вирішити не можуть", — повідомила Олена Самарська.

Крім того, Ольга Самарська серйозно хвора і тепер із донькою залишилася без житла та документів, а їхній будинок в окупованому селі зайняли росіяни. Наразі відбувається збір коштів для сім'ї загиблого Олександра.

Нагадаємо, 22 березня російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Внаслідок чого почалася пожежа відразу в двох багатоповерхівках. У ДСНС повідомили про 34 постраждалих унаслідок ворожої атаки, серед них діти.

У момент обстрілу у місті не лунала повітряна тривога. 23 березня у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що за попередніми даними, ЗС РФ випустили ракету з РСЗВ "Торнадо-С". Її небезпека полягає в тому, що українські сили не мають систем ППО, які дозволяють їх збивати.