ЗС РФ обстріляли касетними боєприпасами Костянтинівку на Донеччині: є загиблі (фото)

В результаті обстрілів Костянтинівки пошкоджені багатоповерхівки. На цей час відомо про трьох загиблих та шістьох поранених, повідомили у Донецькій ОВА.

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Сьогодні, 2 квітня, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Зокрема, ЗС РФ завдали удару по місту Костянтинівка. Він прийшовся у центральну частину населеного пункту. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. На цей час постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися в міру надходження", — зазначив очільник ОВА.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські окупанти обстріляли Костянтинівку з РСЗВ та касетними боєприпасами.

"Росіяни здійснили масований обстріл міста Костянтинівка з РСЗВ, а також із використанням касетних боєприпасів. Були пошкоджені багатоквартирні будинки. Наразі відомо про 3 загиблих і 6 поранених", — написав він.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко також повідомив, що на Донецькому напрямку вночі 2 квітня ЗС РФ двічі обстріляли з артилерії Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку. Тут, на щастя, обійшлося без жертв — без жертв.

На Горлівському напрямку ударів з РСЗВ "Град" зазнало місто Торецьк. Поранення отримали 3 людини, пошкоджено Будинок культури, школу, адмінбудівлю, ЦНАП і 2 житлових будинки.

Також відомо, що у місті Бахмут поранення внаслідок обстрілів отримали двоє людей. Поодинокі обстріли відбувалися на околицях Часовоярської і Соледарської громад Донецької області.

На Лисичанському напрямку у Лиманській громаді обстрілів зазнали Торське, Зарічне, Сіверськ та прилеглі села.

31 березня ЗС РФ обстріляли Авдіївку на Донеччині з артилерії, в результаті чого загинули двоє людей, серед яких дитина 2022 року народження.

Нагадаємо, 31 березня внаслідок пострілів снарядів ЗС РФ було пошкоджено дитячий садок та будинки. Рятувальники викликали швидку для вагітної, яка перебувала у стресі після обстрілу.