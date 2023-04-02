Обстрел Константиновки из "Ураганов" и С-300: число погибших увеличилось вдвое (фото)

По данным Донецкой областной прокуратуры, погибли три женщины и трое мужчин в возрасте от 47 до 65 лет. Взрывы повредили 16 многоквартирных жилых домов.

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В результате ракетного удара по Константиновке Донецкой области погибли 6 человек. Об этом написал в Telegram 2 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Уточненные данные по Константиновке. Враг нанес 2 удара (С-300) и совершил 4 залпа (РСЗО "Ураган")", — проинформировал глава ОП.

Осколочные ранения получили 8 человек, всем оказывается медицинская помощь, уточнил он.

По данным Ермака, повреждены 16 многоквартирных домов, 8 частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой, газовые трубы и 3 автомобиля.

Указанную информацию подтвердили в Донецкой областной прокуратуре. По версии прокуроров, погибли 3 женщины и трое мужчин в возрасте от 47 до 65 лет.

Двенадцать человек получили ранения из-за обстрелов города армией РФ. Досудебные расследования ведутся в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что Константинову 2 апреля обстреливали и кассетными боеприпасами. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Недавно ВС РФ попали ракетой С-300 в "пункт несокрушимости" в Константиновке. Погибли переселенки из Бахмута, Часова Яра и Опытного.

А 10 марта войска РФ обстреливали жилые дома Константиновки из РСЗО "Ураган". Власти призывали местных срочно покинуть город.