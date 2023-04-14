Обстріл багатоповерхівки у Слов'янську: загинуло 6 людей, кількість поранених збільшилась до 18 (фото, відео)

Окупанти використали проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс С-300. За даними Нацполіції, кількість постраждалих постійно зростає — під завалами можуть залишатися люди.

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Унаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Слов'янську Донецької області загинуло 6 осіб, у тому числі дворічна дитина. Про це повідомив увечері 14 квітня Офіс Генерального прокурора України.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Наразі відомо про загиблу дворічну дитину. Ще 8 цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості, у тому числі 14-річна дівчина. Усіх доставили до лікарень", — наголосили у відомстві.

Окупанти використали проти мирного населення комплекс С-300

В одному з будинків через влучення снаряда зруйновано верхні поверхи. Під завалами ще можуть залишатися люди, пошуково-рятувальна операція триває.

"Пошкоджено будинки, автомобілі, магазин і господарський центр. Окупанти використали проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс С-300", — зазначили прокурори.

Нацполіція України пізніше повідомила про 18 поранених — кількість постраждалих постійно зростає. Поліцейські продовжують обходити будинки та виявляти тих, кому потрібна допомога.

Удар пошкодив будинки, автомобілі, магазин і господарський центр

ЗС РФ вдарили по Слов'янську: що відомо про трагедію?

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко раніше казав, що армія Росії випускала по місту ракети С-300. Це спричинило руйнування кількох будинків та інших об'єктів поблизу вибуху.

"Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, магазин, господарський центр, клуб і 3 автомобілі", — зазначав чиновник.

За інформацією радника глави Офісу президента України з питань комунікації Дарії Зарівної, з-під завалів рятувальники дістали живу дитину, але вона померла в машині швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл ЗС РФ. Росія, як сказав глава держави, знову показала свою сутність і вбила невинних людей.

"Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога безкарним теж не залишимо", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що російські військові неодноразово обстрілювали ракетами Костянтинівку на Донеччині. Зокрема, 2 квітня місто обстрілювали касетними боєприпасами, того дня загинули 6 людей.

А 22 березня окупанти влучили ракетою по житловій багатоповерховій будівлі в Запоріжжі. Серед постраждалих було дві дитини 7 та 9 років.