Обстрел многоэтажки в Славянске: погибло 6 человек, число раненых увеличилось до 18 (фото, видео)

Оккупанты использовали против мирного населения зенитно-ракетный комплекс С-300. По данным Нацполиции, количество пострадавших постоянно растет — под завалами могут оставаться люди.

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В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Славянске Донецкой области погибли 6 человек, в том числе двухлетний ребенок. Об этом сообщил вечером 14 апреля Офис Генерального прокурора Украины.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В настоящее время известно о погибшем двухлетнем ребенке. Еще 8 гражданских получили ранения разной степени тяжести, в том числе 14-летняя девушка. Всех доставили в больницы", — подчеркнули в ведомстве.

Оккупанты использовали против мирного населения комплекс С-300

В одном из домов из-за попадания снаряда разрушены верхние этажи. Под завалами могут еще оставаться люди, поисково-спасательная операция продолжается.

"Повреждены дома, автомобили, магазин и хозяйственный центр. Оккупанты использовали против мирного населения зенитно-ракетный комплекс С-300", — отметили прокуроры.

Нацполиция Украины позже сообщила о 18 раненых — количество пострадавших постоянно растет. Полицейские продолжают обходить дома и выявлять нуждающихся в помощи.

Удар повредил дома, автомобили, магазин и хозяйственный центр

ВС РФ ударили по Славянску: что известно о трагедии?

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко ранее говорил, что армия России выпускагла по городу ракеты С-300. Это привело к разрушениям нескольких домов и других объектов поблизости взрыва.

"Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля", — отмечал чиновник.,

По информации советника главы Офиса президента Офиса президента Украины по вопросам коммуникации Дарьи Заривной, из-под завалов спасатели достали живого ребенка, но он умер в машине скорой помощи по пути в больницу.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел ВС РФ. Россия, как сказал глава государства, снова показала свою сущность и убила невинных людей.

"Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", — отметил Зеленский.

Напомним, что российские военные неоднократно обстреливали ракетами Константиновку Донецкой области. В частности, 2 апреля город обстреливали и кассетными боеприпасами, в тот день погибли 6 человек.

А 22 марта оккупанты попали ракетой в жилое многоэтажное здание в Запорожье. Среди пострадавших было два ребенка 7 и 9 лет.