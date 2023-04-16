15 людей загинули під час обстрілу Слов'янськаа, пошукові роботи завершено, — ОВА (фото)

Рятувальникам, за словами голови адміністрації Павла Кириленка, вдалося дістати з-під завалів 15 людей, але вижили лише п'ятеро. Вогонь по мирних кварталох Слов'янська окупанти вели з комплексів С-300.

Related video

У Слов'янську Донецької області співробітники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи в п'ятиповерхівці, яку 14 квітня обстріляли російські окупанти. Про це в неділю, 16 квітня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

За оновленими даними, з-під завалів дістали 15 людей: 5 (у тому числі 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули.

Як повідомив Кириленко, всього жертвами ворожого обстрілу стали 39 людей: 5 загинуло, 24 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Найбільші руйнування р****ти завдали п'ятиповерхівці в провулку Парковому — рятувальні роботи з розбору завалів і пошуку людей там тривали кілька днів", — написав Кириленко.

Обстріл Слов'янська — що відомо

14 квітня ЗС РФ обстріляли місто Слов'янськ у Донецькій області. У ході обстрілу росіяни застосували ракети С-300. У результаті постраждали 34 багатоповерхівки та 20 приватних будинків у місті.

Того ж дня повідомлялося, що рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхівки в Слов'янську тіло жінки, а кількість жертв спершу зросла до 9 осіб. У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поранення внаслідок ракетного обстрілу отримала 21 особа.

15 квітня рятувальники повідомили, що з-під завалів витягли тіло чоловіка. На той момент співробітники ДСНС шукали ще трьох людей, які могли перебувати під уламками зруйнованої будівлі.